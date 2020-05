Cueto: «En el Sporting fichábamos con una ignorancia supina»

0

Declaraciones de Cándido Cueto, Consejero del Real Sporting de Gijón en los años 90, durante una entrevista en Radio Marca Asturias desde el minuto 80:

"Estuve 9 o 10 años de consejero del Sporting, demasiados (risas). Al principio de ilusiona, si va bien es una gozada y si va mal te escondes en las calles, vas en paralelo al equipo, te quita horas de sueño"

"Tenía un poder controlado, mi función fue negociar los fichajes y traspasos, la decisión la tomaba el Consejo y estaba Herminio, es un buen profesional y encantador. Viajaba mucho conmigo"

"Eloy Calvo influyó mucho para que yo entrase, me convenció, estuvo en mi casa con su mujer. El Sporting me fue más negativo que positivo, me costó mucho dinero el Sporting y avales, los avales hay que pagarlos, tuve que entregar un capital social importante"

"Fernández mandaba mucho. Lo importante es que entre la pelota, no que sea Fernández o un chino el dueño, es secundario"

"En mi etapa había más consejeros que futbolistas (risas). Había grupitos, hay quien se considera importante, otros que no, otros que tal, no digo que envidias pero..."

"La parcela de fichajes era la más relevante, a mí no me gustaba salir en medios, tuve algún que otro problema con periodistas por sus informaciones"

"Negociar es una cosa que me va. Hubo cosas irrepetibles. Estábamos de acuerdo con el traspaso de Nikiforov al Besiktas, fui con él allí, todo hablado, había 1.000 personas aplaudiendo en la puerta. Vamos a la oficina y había unos pagos aplazados, me dicen que eran letras avaladas, que son serios y que pagan, al final volvió Nikiforov a Gijón y al mes se fue al PSV por más dinero, lo hice en mi pueblo, en Casa Marcial. Era un sitio discreto, allí solo estaban los raposos nada más"

"Nos ofrecieron a Lediakhov y Karpin, tenían el mismo precio. García Remón dijo que Lediakhov. Cuando estaba en Moscú me dieron precios y Remón me dijo que elegía a Lediakhov. Yo solo intervine con Tcheryshev, le metió dos goles al equipo de Nikiforov y llamé a Gijón, oye el defensa sí pero vaya delantero y me dice Fernández que lo fiche, y vino conmigo para aquí, todavía tengo amistad con él"

"Había unos agentes vascos que tenían dominado Rusia, yo también estuve en Lisboa para Yekini con Herminio. Me dijeron que lo fiche y esa era mi función. Era un figura pero claro tenía el problema de la lesión"

"Yo no estuve en el fichaje de Trotta y a Kosolapov ni lo vi. Estaba por ahí con Madrid con no sé qué agente, debía estar de oferta. A Kucharski sí, estuve en Polonia, reconozco que no dio lo que tal, allí era un crack, costó dinero sí. Era un goleador nato, aunque solo marcó al Espanyol. Era muy serio. Eso lo ves mucho, son humanos y hay cosas que influyen, luego dices puf vaya pufo"

"En cuanto un equipo va mal te machacan los agentes, no tiene que buscar, te ofrecen todo"

"Lo que recuerdo de Bert Jacobs es que cumplía perfectamente. Se tomaba una copa después de los partidos con nosotros en El Molinón y él tomaba 3 whiskies"

"Cuando fui a Albacete a fichar a Luna comí mano a mano con García Remón, que era su entrenador, me dijo que era un futbolista de despatarrar. Aquí jugaba mejor con las manos que con los pies"

"Yo dimití porque el equipo estaba mal, no podía ni salir a la calle y era coherencia. Estaba el Sporting en posiciones de descenso a Segunda B"

"Los fichajes de aquellos tiempos eran de ofrecimientos, hoy se hace igual, quién lo siguió...Una vez que lo ofrecen lo sigues. Tati tenía ojo para fichar"

"Yo viajé 2 veces a Costa Rica para fichar a Rónald Gómez"

"Cuando abría el periódico por la mañana me santiguaba"

"No volvería a entrar al Sporting si vuelvo atrás, lo tengo claro. Lo vivía de forma intensa"

"Fichábamos con una ignorancia supina, no hay más que hablar, a veces tocaba la lotería. Nikiforov era la de Dios, Lediakhov, Tcheryshev,..."

