Isma Cerro: «Quiero dar todo y quedarme en el Sporting»

La Voz de Asturias La Voz

13/05/2020 20:40 h

Declaraciones en Radio Marca Asturias de Isma Cerro -desde el minuto 28-, jugador cedido por el Real Sporting de Gijón en el Badajoz:

"Estoy en casa como todos los españoles. Es jodido estar así, solo se sale a la compra pero si por salud se hace bien"

"El club nos ha conseguido material y yo compré algo. Hemos entrenado por vídeo y ahora corriendo por la calle se hace mejor"

"Vivo en un piso, balón toco con el nene por la terraza, es un poco mi forma de entrenar con balón, hay ganas de entrenar con balón"

"Ayer hemos hecho los test de coronavirus del club y nos darán los resultados estos días, la semana que viene empezarán los entrenamientos de una forma similar al Sporting"

"Quiero jugar porque es mi pasión, pero con seguridad, tengo también en cuenta la salud de mi familia"

"No sé cómo es la promoción de ascenso a Segunda todavía, creo que será en una zona concreta, en dos semanas de partidos, pero no me hagas caso porque cada día se dice una cosa"

"Vamos a estar todos concentrados en un hotel"

"Veo bien al Sporting, con confianza"

"Lo principal es que coja confianza, seguridad en mi mismo, ascender a Segunda y el año que viene dar todo para quedarme en el Sporting, eso no depende de mí, de mí depende dar el 100%"

"Me ha sorprendido lo de Torrecilla, no le deseo eso a nadie, tenía buena relación con él y nos puede pasar a todos"

"Veo a mis compañeros del Sporting motivados, ojalá haya un Sporting de Primera el año que viene"

"En el Sporting hablé con el entrenador y no entraba en los planes, me podía haber quedado luchando pero después de una lesión larga necesito minutos, yo quiero jugar y disfrutar de este deporte, prefiero esto a estar entrenando"

"Conocía a Munitis de la etapa en el Racing de Santander como entrenador, estoy bien con él"

"Esta es mi tercera promoción de ascenso a Segunda (risas)"

Vídeo con goles de Isma Cerro desde el minuto 0:46

