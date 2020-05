La gran oportunidad de Berto con el Sporting

0

21/05/2020 14:18 h

La temporada del atacante asturiano se está convirtiendo en una verdadera montaña rusa con sus saltos desde el primer al segundo equipo y viceversa, pero el último movimiento ha sido mayor si cabe.

El 8 de marzo, Berto caía lesionado en el Carlos Tartiere después de marcar un gol ante el filial del Oviedo, una lesión que invitaba a pensar que se perdería buena parte del tramo final de campeonato. Por contra, la crisis del coronavirus le ha permitido regresar en plenas condiciones a la competición y para colmo, con el equipo de Miroslav Djukic, cuando Berto se encontraba destinado a defender la permanencia con el filial rojiblanco de Samuel Baños Una salvación ya asegurada ante la cancelación de la temporada.

A su vez, el calendario de Segunda división tendrá algunas jornadas a mitad de semana, por lo que unido a la posibilidad de realizar hasta 5 cambios en cada encuentro, siendo la del delantero una de las posiciones que más rotaciones frecuentan los entrenadores, abre un escenario casi perfecto al punta de 22 años, que también puede caer a la banda izquierda. Berto peleará por su cuota de minutos en los próximos 11 partidos ante Uros Djurdjevic, Álvoro Vázquez y en menor medida a Pablo Pérez, al que el técnico serbio le da la condición de delantero centro.

Los 11 goles del delantero en algo menos de 1.800 minutos, una cifras similares a otras jóvenes promesas como Hugo Duro y Rodado, y sus buenas sensaciones en sus 3 partidos con el primer equipo le han ofrecido esta inesperada oportunidad, cuando todo apuntaba a que su siguiente paso por el vestuario profesional tendría lugar en la próxima pretemporada.

El nuevo director deportivo, Javi Rico, seguirá con atención sus evoluciones después de anunciar que dará prioridad en sus planificaciones a los hombres de la cantera si le ofrecen méritos suficientes para ello. Cabe recordar que en verano también regresará al Sporting Neftali, tras ser cedido en el filial del Valencia, donde no jugará más partidos al finalizar su competición. El suizo, no obstante, no podrá ser inscrito hasta la siguiente campaña.

La generación del 98

Berto coincidió en las categorías inferiores con futbolistas del primer equipo como Manu García, Nacho Méndez y Pedro Díaz, así como también lo hizo con Dani Martín, ya traspasado al Betis, y Christian Joel, del 99. Una productiva generación que venía precedida por otra muy interesante, la del 97, con nombres como Jorge Meré o Cristian Rivera, ya asentados en el fútbol profesional, aunque lejos de Mareo.

Otro futbolista del 98 que se asoma al primer equipo es el defensa central Pelayo Suárez, con contrato profesional para la próxima temporada.

