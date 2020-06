El Sporting avanza en el acuerdo con Damián

0

01/06/2020 23:11 h

Máxima productividad. Las primeras jornadas de Javi Rico al frente la dirección deportiva del Real Sporting de Gijón no tienen descanso. La nueva etapa en el club rojiblanco comienza con movimientos continuos en los despachos y avances en los asuntos de mayor prioridad en la hoja de pendientes. No se esperaban problemas para lograr un acuerdo en la continuidad de Damián Pérez y así se ha confirmado tras las primeras tomas de contacto.

A falta de plasmar el acuerdo, el defensa argentino estará a las órdenes de Miroslav Djukic hasta el final de temporada. Damián, único lateral izquierdo específico de la primera plantilla, finalizaba su relación contractual con la entidad rojiblanca el próximo 30 de junio, la opción de extender su vinculación de cara al próximo curso sigue en estudio.

Llegado el pasado verano a la entidad asturiana, el argentino ha disputado 22 encuentros en lo que va de curso, siendo el quinto jugador de la plantilla que más minutos de juego ha sumado, únicamente por detrás de Mariño, Babin, Manu García y Djurdjevic. Su contratación como futbolista rojiblanco le unía al equipo por una campaña más otra opcional, condicionada a un posible ascenso, cláusula que aún podría cumplir sobre el verde. Las posibilidades de lograr el salto de categoría y la planificación de la plantilla de cara al próximo curso, mantienen en espera la resolución de su futuro.

La composición del lateral zurdo centra una importante parte de las miradas de cara a la nueva temporada. La banda izquierda del entramado defensivo parece destinada a encontrar nuevos nombres en caso de decidir finalmente no contar con los servicios del argentino. El relevo desde el filial no parece cercano, Alberto Espeso termina contrato y aún no ha recibido comunicación alguna para negociar una posible renovación, mientras que Pablo García, en el que se tienen puestas todas las esperanzas de cara al futuro, parece precipitado su salto a la primera plantilla la próxima temporada.

