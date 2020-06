Hugo Pérez: «Fernández me dijo que no aguantaba más en el Sporting»

0

La Voz de Asturias La Voz

03/06/2020 23:27 h

El futbolista argentino criticó junto a Pier a la familia Fernández por su gestión del Real Sporting de Gijón en el podcast "El Negrón" de Pablo Gómez y Rubén Díaz (a partir del minuto 1:14:00).

Hugo Pérez: "A ver qué es del futuro del Sporting. Esto no lo sabe nadie, yo estaba en Londres con la familia y me manda un mensaje Javier Fernández, que mi Twitter le daba problemas, yo le dije que lo hacía con respeto. Me tomé un avión y tuve una reunión secreta con él, le dije que tenía que dejar el Sporting, que no sabía nada de fútbol y estaba ahí por su herencia. Javier Fernández me dijo que no aguantaba más, que no podía salir a la calle ni él ni su familia y que el año que ya pasó se iba, sigue sin cumplir su palabra, me lo contó en Somio. El Sporting necesita dar un giro si no quiere ser un club ascensor, no sabe si quiere cantera, gente de fuera, no tiene dirección. Pido que el amor por el club no sean las acciones que tiene en su bolsillo".

Pier: "La afición del Sporting es una pasada. Me da pena que dirija el club la misma persona. En su día lo pagué con mi salida, pasé de Dios a diablo, pasé un año espectacular y me obligaron a salir. Muchas veces me he arrepentido de salir. Me fastidia que siga la familia Fernández, que den un paso a un lado, que piensen en la afición del Sporting, que es muy grande".

