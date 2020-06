Pizarra: «Los 7 problemas del Sporting»

0

La Voz de Asturias A.V.M.

15/06/2020 12:15 h

El partido del Real Sporting de Gijón en Riazor no fue ni mucho menos un desastre, bien se pudo ganar al Deportivo en un partido más que respetable lejos de El Molinón. De hecho, no se recibió ningún disparo a portería aunque el total de remates fue de 14 para los gallegos, pero la sensación es que sigue faltando un paso adelante para poder competir por la promoción de ascenso a Primera división, el objetivo fijado este verano en Mareo.

Los 7 problemas del Sporting

-Dependencia de Murilo. El brasileño se mostró un día más como la principal baza rojiblanca a la hora de acelerar el juego desde el mediocampo hacia la zona de ataque. Un problema que ya se viene arrastrando de años anteriores, donde había una sensación similar alrededor de Jony, e incluso de Burgui. Se echa en falta un mayor uno contra uno para sorprender al rival.

-Los laterales no acompañan. Como viene siendo habitual, los laterales no ayudaron a verticalizar la salida de balón ni doblaron por banda a su par para "agitar la coctelera" en ataque. El simple hecho de tener al lateral pegado a la línea de cal ofensiva ya supone una ayuda para el extremo, además de ofrecer la entrada desde segunda línea a los mediocampistas al fijar la atención defensiva en un mayor espacio de acción.

-Demasiado pase al pie. Se echan en falta más movimientos del compañero sin balón y un mayor atrevimiento a la hora de pasar el cuero. Con pases cortos, al pie y a ese ritmo, es complicado sorprender al rival. Bien es cierto que de ese modo también se defendió con balón.

-Problemas a la espalda de Cordero - Babin. Las diagonales en ese sector del campo hicieron mucho daño a la zaga sportinguista. Se debe analizar cómo corregirlas para evitar que puedan finalizar en disparo/asistencia, además de tratar de evitar que el lanzador de la jugada llegue a ejecutar ese pase a la espalda.

-Presión poco incisiva en alguna fase. Los mejores momentos del Sporting llegaron cuando se logró dar un paso adelante y la línea de 4 compuesta por Murilo, Pedro, Cristian y Carmona logró robar el balón rápido y en zonas de peligro, cogiendo de ese modo descolocado al rival en la transición defensiva. El equipo rojiblanco solo hizo 8 faltas. Siempre es positivo frenar al contrario sin falta, aunque también denota que hay margen para ser más agresivos en el cuerpo a cuerpo, cuando el Deportivo llegó hasta las 19 con solo 1 tarjeta amarilla, además de recuperar 13 balones más que el Sporting.

-Cambios poco relevantes. Javi Fuego entró sin tiempo, mientras Djuka y Nacho no tuvieron una gran trascendencia en el partido. Dado que el Sporting mantuvo en el regreso sus habituales problemas ofensivos, se echa en falta un mayor atrevimiento táctico, o al menos agotar los 5 cambios para buscar la sorpresa desde lo físico.

-Delanteros sin remate. El juego del Sporting no beneficia las opciones de disparo de sus puntas, ya que hay pocos centros al área, escasas situaciones de ventaja o balones en segunda jugada. No obstante, también se echa en falta una mayor autonomía por su parte teniendo en cuenta su caché. Si no son capaces de hacer su jugada personal, sí deben serlo para doblar el pase y buscar el desmarque al área como hace Carmona, o para acompañar la jugada y aparecer en zona de remate como Pedro Díaz.

Nota a Djukic y su cuerpo técnico

Aprobado. Pese a los citados problemas se ha visto un equipo serio, con algún balón parado interesante, un físico más decente para la primera jornada y ocasiones claras para ganar el partido. Por contra, se echa en falta un paso adelante para aspirar a algo más que el décimo puesto. Tampoco se debe olvidar que la falta de puntería local también ayudó a mantener la portería a cero.