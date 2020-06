Previa Rayo - Sporting: La última bala de promoción

0

La Voz de Asturias A.V.M.

25/06/2020 12:37 h

El Real Sporting de Gijón buscará desde las 19:30 un triunfo en casa del Rayo Vallecano para acabar la jornada cerca de los puestos de promoción y volver a creer en sus opciones de ascenso a Primera división después de ser derrotados por el Real Oviedo en El Molinón.

Miroslav Djukic, descontento por la falta de descanso entre partidos rojiblancos respecto a los madrileños, prepara una renovación importante de su alineación para tratar de dar la campanada.

En base a las pruebas de estos días, bajo palos seguirá Mariño; con una defensa de cuatro formada por Unai Medina, Marc Valiente, Babin y Damián; unos metros por delante el doble pivote será compuesto por Javi Fuego y Cristian Salvador; en las bandas Gaspar Campos y Aitor; en la mediapunta Manu García; y en la punta Álvaro Vázquez.

Habría hasta 6 novedades en el once sportinguista y 3 nombres propios, el debutante Gaspar Campos -20 años-, probado por Djukic en la derecha aunque en el filial juegue a pierna cambiada, y los recién recuperados de su lesión, Damián y Aitor García, cuyo fondo físico se encuentra en el aire al perderse varias semanas de entrenamiento y no haber jugado desde marzo.

El Sporting tiene 45 puntos, por lo que una victoria en Vallecas le haría empatar a 48 con el Rayo y el golaverage les ayudaría a adelantarles en la clasificación.

Convocatoria completa del Sporting

Diego Mariño, Christian Joel, Damián Pérez, Carlos Cordero, Marc Valiente, Borja López, Babin, Aitor García, Álvaro Vázquez, Carmona, Murilo, Nacho Méndez, Molinero, Manu, Unai Medina, Javi Fuego, Cristian Salvador, Álvaro Traver, Djuka, Berto, Gragera, Gaspar y Guille Rosas.

Así llega el rival del Sporting

El equipo madrileño encadena 2 victorias (Albacete y Fuenlabrada) y 2 empates (Cádiz y Deportivo) que le han hecho sumar ocho puntos para meterse en la pelea por la promoción.

El Rayo está mostrando pegada en ataque, pero los fallos de concentración y los errores defensivos le están penalizando. Frente al Cádiz y Deportivo, pese a ponerse por delante, fue incapaz de aguantar la ventaja en el marcador y al final acabó sucumbiendo a los empujes de sus rivales, su principal aspecto a mejorar.

Frente al Sporting, Paco Jémez hará algunos cambios en su once. Uno de ellos obligado por la sanción del centrocampista Mario Suárez, al que sustituirá Santi Comesaña, y otros tácticos como la vuelta del lateral derecho peruano Luis Advíncula tras cumplir un partido de sanción.

Paco Jémez declaró este miércoles que «lo único que puede quitar al equipo de entrar en promoción de ascenso es perder la atención, la concentración y la confianza» después de regresar a la competición con «buenas sensaciones». «Sobre todo no hay que perder la atención. Respeto muchísimo al rival, pero creo que ahora lo más importante es preocuparnos de nosotros mismos. El otro día les dije en un entrenamiento que lo único, bajo mi punto de vista, que nos puede quitar el estar entre los seis primeros de la liga es perder la atención, la concentración y que nos confiemos», dijo Jémez, en conferencia de prensa.

«Le dije el otro día a mis jugadores, porque vimos el partido aquí, que ese no es el Sporting que habitualmente suele ser. Creo que tuvo un partido malo y no se vio el potencial que ese equipo tiene. Tiene más potencial. Yo lo he visto en otros partidos y sé que ese no es el Sporting que nos vamos a encontrar mañana aquí y así se lo dejé claro a ellos para que no hubiera ningún problema», señaló.

«Nos vamos a encontrar a un rival que viene dolido después de haber perdido el derbi en su casa, pero que mantiene intactas sus opciones de meterse también arriba y que sabe que todo pasa por sacar un resultado positivo aquí que no le haga descolgarse demasiado. Preveo un partido duro, difícil, tenso, ante un rival que tiene muchas cosas y que nos va a poner a prueba para ver si merecemos o no estar ahí».

Posibles alineaciones

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Catena, Saveljich, Tito; Comesaña, Valentín; Isi, Trejo, De Frutos; y Qasmi.

Real Sporting de Gijón: Mariño; Unai Medina, Marc Valiente, Babin, Damián Pérez, Javi Fuego, Cristian Salvador; Gaspar, Manu Garcia, Aitor García y Álvaro Vázquez.

Árbitro: Milla Alvendiz (Comité andaluz).

Estadio: Vallecas.

Hora: 19.30.

Canal: Vamos.

