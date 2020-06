Nacho: «Debería marcar goles más a menudo»

0

La Voz de Asturias D.A.

28/06/2020 19:59 h

Tras el triunfo del Real Sporting de Gijón ante el CD Lugo, los futbolistas rojiblancos valoraban el encuentro ante los gallegos en la zona mixta de El Molinón - Enrique Castro 'Quini'. Estas fueron sus declaraciones:

Aitor García

"Creo que hemos sido claramente mejores que ellos, es verdad que ellos por momentos tenía buenas combinaciones de balón, pero nosotros hemos hecho lo mejor que sabemos robar y salir a la contra. En una de ellas llegó el segundo gol. La verdad que creo que el equipo ha trabajado bien y son merecidos los tres puntos"

"Claro que notamos tener menos descanso que los rivales. Yo llevo menos minutos por la lesión pero, es verdad que los compañeros que llevan muchos minutos lo van notando"

"Me estoy encontrando bien personalmente. Es verdad que contra el Rayo no hice mi mejor partido pero hoy, con espacios, que es como mejor me encuentro, me encontrado muy bien. Meter goles ayuda al equipo, siempre es motivo de alegría. Llevaba mucho tiempo sin meter el gol, desde el año pasado, así que este gol me sube mucho la moral".

Nacho Méndez

"Nos costó un poco entrar, igualado sobretodo los primeros minutos. Ellos salieron bien, nos sorprendió el esquema que plantearon de inicio, con mucha gente por dentro, luego creo que nos fuimos acomodando al partido y lo hemos dominado bastante bien. Desde eso y la solidez defensiva hemos podido matar el partido. Tres puntos importantes"

"El equipo al final es el mismo todos los partidos, somos los que somos. Hay días que estás más acertado, otros menos, pero la actitud no se le puede reprochar nunca a este grupo. Creemos mucho en el equipo, en el grupo que tenemos y estamos a tiempo de todo, nos volvemos a enganchar ahí y vamos a pelear por nosotros hasta el final"

"El calendario se nota cuando se acumulan tantos partidos, hasta después de Almería no vamos a tener un descanso en condiciones, pero creo que las excusas es perder tiempo, es desviarse del camino, hay que adaptarse, creo que el equipo físicamente está muy bien, lo hemos vuelto a demostrar con un trabajo tremendo hoy y en esa línea seguimos"

"Me estoy encontrando muy bien después de la cuarentena, el trabajo en casa se nota, había que estar preparado para esto. Sabíamos que había que llegar muy fino físicamente. Al final estoy viendo al mismo Nacho de los diez primeros partidos, cuando jugué. No es lo mismo, lógicamente, estar en el banquillo que en el campo. Se necesita confianza, la estoy teniendo, el míster me la está dando y creo que en general la línea está siendo buena y hay que mantenerla en lo que queda"

"Debería marcar goles más a menudo, pero es importante ir sumando en ese aspecto, que es el que más nos está costando. Tenemos que aportar todos, hoy Aitor entrando desde el banquillo de segunda línea, que nos ha dado mucho. El mío también. La gente de segunda línea tenemos que sumarnos al trabajo de los delanteros y en eso estamos, porque la seguridad defensiva es muy buena"

