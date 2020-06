Djukic confía en ganarse la renovación del Sporting

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

30/06/2020 14:42 h

El Real Sporting de Gijón ya encara su cita en Almería y el técnico rojiblanco, Miroslav Djukic ha analizado la actualidad del equipo en la previa del duelo en los Juegos del Mediterráneo. Estas fueron sus declaraciones:

"El equipo está en un momento muy bueno. Después de empatar contra el Rayo hemos ganado en casa, hemos hecho muy bueno el empate de allí y con 4 puntos hemos vuelto a apuntar hacia arriba. El equipo está con la moral muy alta"

"El Almería es un conjunto de mucha calidad, con una plantilla muy amplia. Con el nuevo entrenador, sólo hemos visto un partido. Intenta juntarlo, mejorar el aspecto defensivo y es un equipo con muchísima calidad"

"Las críticas, injustas o no, lo dejo a vosotros. Yo incido en la mejoría del equipo en todos los aspectos. En lo táctico, en lo defensivo, en lo ofensivo, en bloque, en los resultados. Pienso que el equipo, desde que nosotros estamos, está haciendo cosas extraordinarias. No es fácil revertir la situación de cuando llegamos, ahora estamos todos con la ilusión del play off, así que algo debimos de hacer bien si está la situación así"

"No me siento cuestionado. Disfruto trabajando con mi equipo, estoy muy feliz aquí en Gijón. El equipo está haciendo muy buenas cosas y la verdad que estoy muy bien aquí"

"El futuro lo tengo en mis manos. El fútbol es fácil, toda mi vida he vivido de mis resultados y así será aquí también. Si nos clasificamos al play off sigo aquí, muy feliz y muy contento, dando paseos con mi mujer por Gijón"

"Puedo entender la frustración. Es normal que en un club grande, hecho para subir a Primera, la gente esté un poco triste. Pero en este momento no podemos ir pagando lo anterior, necesitamos positividad alrededor del equipo. En este momento somos el quinto equipo desde que nosotros vinimos, en mejoría continua y necesitamos que el equipo reciba este aire a su espalda que le empuje un poco hacia los objetivos de arriba"

"El mensaje de la última rueda de prensa era hacia todos los que no han confiado en nosotros"

"En ningún momento vamos buscando excusas con el cansancio. Con el subidón de la victoria del otro día pienso que estamo en muy buen momento y vamos a Almería a hacer cosas importantes"

"Gaspar, Bertín, Gragera, están haciendo cosas muy buenas. Gaspar ha tenido la suerte de que hemos encontrado la posibilidad, la oportunidad. Lo ha hecho muy bien y nos gustaría dárselas a Bertín y Gragera, porque se lo han merecido, pero la verdad que en sus puestos las cosas son difíciles y no coincide. Seguro que me gustaría darles la oportunidad, pero es evidente que en este tramo de 11 partidos nos jugamos la vida en cada minuto y preferimos hacerlo con gente de experiencia y consagrados"

"Desde el derbi ya ha pasado mucho, ya hemos ganado 4 puntos, estamos a 2 del play off y ya ha salido el sol en Gijón. Desde aquel partido ya ha llovido mucho"

"El cambio de entrenador del Almería no trastoca mucho porque siempre miramos a nosotros. Será un partido difícil para los dos. Ellos querrán meterse en ascenso directo y nosotros en play off. Dos equipos grandes que van a intentar cumplir sus objetivos, a ver quién es capaz de hacerlo"

"Pienso que para llegar al play off vamos a necesitar 4 victorias. Tenemos que estar preparados para acelerar a tope. Nos esperan 6 partidos durísimos, pero pienso que tenemos que entrar fuertes ahí"

"Estoy muy feliz por la evolución del equipo día a día. Me gusta mirar más allá de los resultados obtenidos, me quedo con la sensación de equipo mejorado, que los jugadores cada vez son mejores, con más confianza en el sistema y el equipo. Sale uno, entra otro y hace el mismo trabajo. Estoy muy contento con el equipo, la verdad que están haciendo muy buenas cosas. El trabajo de la plantilla es extraordinario, han tenido un comportamiento excepcional, hay muy buen grupo y pienso que esto nos tiene que traer buenos resultados".

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.