Pedro: «Tuvimos la mala fortuna de ese gol»

La Voz de Asturias D.A.

01/07/2020 22:07 h

El Real Sporting de Gijón salió derrotado en su visita al Estadio de Los Juegos del Mediterráneo y los futbolistas rojiblancos analizaron el duelo en la zona mixta del terreno de juego almeriense. Estas fueron sus declaraciones:

Diego Mariño

"Creo que ha sido un partido disputado. Hemos tenido nuestras opciones y ellos las suyas. Lo justo hubiese sido un empate, se nos va en el último minuto un partido en el que habíamos podido adelantado. En la primera parte fuimos superiores y no lo aprovechamos. Duro porque era una oportunidad perdida, hicimos méritos para haber sacado algo más"

"Los últimos 10 minutos se nos han hecho un poco largos. Nos hemos metido muy atrás, nos han dominado y puede ser el hándicap, que en los últimos minutos no hemos estado frescos, no hemos aguantado, bastante cansados, pero igualmente creo que hicimo méritos para llevarnos al menos un punto"

"El último tramo fue un ida y vuelta, lo que nosotros no queríamos. El físico nos ha fallado y hemos perdido el control del partido, se convirtió en un correcalles, que es una de sus fortalezas y se han llevado el partido"

"Las paradas no valen para nada si al final no consigues ni un punto. Es así de cruel, se queda en nada porque nos vamos de vacío"

"Toca pensar en el lunes, ante otro rival muy duro. Trataremos de ganar, de llevarnos los tres puntos y poder pelear hasta el final, para tener opciones hasta el último partido de poder conseguir algo"

Pedro Díaz

"Salimos muy enchufados, jugamos muy buen partido y tuvimos la mala fortuna del último minuto y ese gol. Hay que seguir así, no hay tiempo para decepciones, toca pensar en el Girona que está a la vuelta de la esquina"

"El calor es jodido, pero para los dos equipos. Hay que amoldarse."

"La falta es una pena. Nada más que la pita le digo a Murilo que me deje tirarla. A Molinero le digo que la meto, salió muy bien, pero la tuve que ajustar un poco más a la izquierda y se fue al palo"

"Me he encontrado bien, aunque estuviera fuera un par de partidos estuve trabajando con el preparador físico y me encuentro muy bien físicamente"

