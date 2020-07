Djukic: «Me encantaría renovar con el Sporting»

0

La Voz de Asturias

06/07/2020

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"Estoy contento con el trabajo del Sporting, el punto nos mantiene con vida, seguimos en la pelea aunque no es lo que queríamos"

"No fue un partido brillante, sí muy competido, hubo mucha disputa y pocas oportunidades, solo puedo felicitar al equipo por el esfuerzo que ha hecho"

"La virtud del Sporting es el trabajo defensivo, arriba nos falta claridad, el Girona también vemos que le falta y tiene una plantilla muy buena. Hay que ver de donde viene el Sporting, al principio estaba muy abajo, remontar todo esto cuesta mucho, solo puedo estar contento con el trabajo del equipo, no puedo pedirles más, la pelea es ejemplar y su entrega. La mejora ofensiva llega con la confianza y la tranquilidad, ahora no la hay"

"Sí, las mejores ocasiones fueron del Sporting. No hubo fútbol bonito, pero sí muy disputado. No se pierde la cara al partido, se estuvo bien posicionado"

"Si se hubiera aguantado como hoy, ahora habría 3 o 4 puntos más"

"Hay que ir a ganar todos los partidos con nuestras posibilidades, con 4 delanteros no se ataca mejor, hay que mantener los puntos fuertes y eso es la defensa"

"En los minutos finales quería la segunda jugada con Pablo, gente fresca, meter al rival en su área, lo hemos conseguido, ha faltado el gol"

"Hoy hemos puesto a Gaspar, es otro jugador que cada vez que entra lo hace bien y está dando buenas sensaciones, podemos contar con los chicos del filial, tienen que seguir peleando, la oportunidad va a llegar"

"El rival hizo rotaciones, como todos, la verdad es que no miro mucho el rival, miro mucho más mi equipo, si juega Samu o Borja es cosa suya, no me rompo la cabeza con los jugadores del rival, siempre pienso en lo que puedo hacer yo"

"Pedro tiene problemas de pubis, no quería arriesgarme con él"

"No quería un partido de ida y vuelta, quería un mediapunta para tener control y que lleguen los laterales por bandas, no pudo ser"

"Me encantaría renovar con el Sporting, lo intento hacer lo mejor posible, sacar provecho del equipo, estoy muy contento en Gijón, estoy muy bien con el club, me encantaría"

