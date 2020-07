Fuego: «Nos debemos al escudo del Sporting y vamos a luchar»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

06/07/2020 22:26 h

El Real Sporting de Gijón ha sumado un punto en su duelo ante el Girona y los protagonistas rojiblancos analizaban el empate en la zona mixta de El Molinón. Estas fueron sus declaraciones:

Diego Mariño

"Sabor agridulce, creo que el empate es justo. Hemos acabado muy bien el partido, les hemos metido en su área, su portero hizo una parada espectacular en los últimos minutos. Hemos demostrado que queríamos llevarnos la victoria y engancharnos en los puestos de play off. No ha podido ser, no seguimos muy lejos y el jueves tenemos otra oportunidad a la que tenemos que ir con las mismas ganas y la misma actitud"

"Hemos recortado un punto, sabe a poco, pero es cierto que estamos un punto más cerca. Ahora sí que tenemos que sumar de tres en tres si queremos seguir con opciones, sin volvernos locos y sin perder nuestra señas de identidad. Mientras las matemáticas no digan lo contrario seguiremos peleando"

"La portería a cero, pues estaría más contento si nos hubiésemos llevado los tres puntos. Lo que todos queremos es sumar. El equipo sigue demostrando que defensivamente es muy bueno y es una de nuestras virtudes. Hoy creo que hemos mejorado muchísimo el juego, hemos tenido muy buenos momentos con el balón, pero sin perder nuestra identidad, defender bien y las oportunidades que tengamos intentar meterlas"

Javi Fuego

"Dos equipos con la intención de ganar, un partido muy disputado, con opciones de los equipos y con dos porteros muy brillantes. Al final un resultado que no contenta a ninguno. Seguimos con nuestra idea de la puerta a cero y a partir de ahí intentar crecer, pero es una lástima que no haya entrado ninguna ocasión"

"Nos enfrentamos a un gran equipo, que está ahí por méritos propios, que tiene una plantilla de gran nivel, pero creo que el equipo por momentos ha estado bien, por fases de juego hemos sido dominadores y haciendo buen fútbol, nos ha faltado algo de profundidad. Una pena, queríamos los tres puntos"

"Somos conscientes que está difícil, hay muchos equipos metidos en la pelea y cada vez quedan menos jornadas. Hoy queríamos recortar puntos y no lo hemos conseguido. Es una lástima pero vamos a pelear hasta el final, haya opciones o no haya, representamos a un club grande, nos debemos a un escudo y vamos a luchar hasta el final por todo"

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.