Djukic: «Por amor propio, por el Sporting, tenemos que dar la cara»

09/07/2020 22:23 h

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"No hemos aprovechado las oportunidades y al final nos han castigado, no hemos matado el partido cuando había que matarlo"

"Vamos a pelear hasta el final, vamos a ver hasta dónde llegamos, siempre ha sido complicado para nosotros porque vamos a remolque en esta temporada. Vamos a ver"

"Teníamos que matar el partido y el rival con balones largos te mete en tu área, ellos se jugaban la vida y podía pasar de todo, hemos tenido ambición y hubo oportunidades de sobra para matarlo"

"Estoy disgustado, el equipo ha dado todo y no le puedo reprochar nada, es una pena no haber aprovechado los momentos cruciales, han peleado, han hecho buen partido, hemos tenido balón, hemos tenido al rival contra las cuerdas pero no hemos sido capaces de finalizarlo"

"Hemos salido bien a la contra, el partido estaba para rematarlo en una contra. No nos hemos metido atrás, también el rival se juega mucho y tiene empuje, pero no nos han creado ocasiones, luego ya con 10 era imposible y había que dar por bueno el empate, había que defenderlo"

"La tangana de Molinero no nos produce ningún beneficio"

"Por amor propio, por el Sporting, tenemos que dar la cara, hay que jugar a tope, defender el escudo es importante"

