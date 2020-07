Pablo Pérez: «Lo importante era no perder»

0

La Voz de Asturias D.A.

09/07/2020 22:45 h

El Real Sporting de Gijón ha sumado un nuevo empate en su visita al Albacete. Los futbolistas rojiblancos analizaban el encuentro en la zona mixta del Carlos Belmonte. Estas fueron sus declaraciones:

Pablo Pérez

"Sabor agridulce. Estuvimos ganando casi todo el partido, tuvimos la de Aitor para ponernos 0-2. Estaba claro que ellos tenían que apretar y logran el empate. Creo que es un punto bueno, nos quedan tres partidos y ahora tenemos que sacar los tres puntos en casa"

"Si ganamos el próximo partido en casa haremos bueno este punto, lo importante era no perder"

"Sabemos que el Albacete se estaba jugando mucho y que es un conjunto duro y aguerrido. Nosotros no rehusamos la pelea y sabíamos a lo que veníamos. Al final el punto si ganamos el próximo partido será bueno"

"Contento de ayudar al equipo, del primer golpe salí un poco mareado, no me acuerdo muy bien de lo que pasó. Ahora a recuperar y pensar en el próximo partido. Cuando salí no me acordaba de nada, ahora estoy mejor".

Manu García

"Es una pena, ya nos ha pasado alguna vez, que no sabemos controlar el partido y se nos escapa al final. Creo que el equipo hizo méritos para sacar los tres puntos y para luchar por lo que nos merecemos. Toca seguir, queda mucho"

"Estuve cómodo, era un partido con espacios. En la primera parte tuvimos oportunidades para matar el partido y luego el partido se nos escapa. Es una pena porque un buen partido como el de hoy se escapa por unos minutos malos"

"En el gol Aitor lo hace muy bien, cuando recibo sé que el va a correr a ese espacio y Djuka la deja muy bien de cara, lo demás es una definición de Aitor buenísima"

"Hoy mucho calor en la primera parte. Estoy bien, recuperando bien, descansando mucho y pensando solo en el partido en el que estamos"

"Es una pena que se escaparan estos tres puntos porque nos hacían pensar en arriba, en creer que podíamos. El equipo sigue haciéndolo. No queda otra que seguir, nos da rabia y nos jode más que a nadie, porque creo que podíamos sacar tres puntos vitales para seguir luchando arriba. Aquí está todo muy apretado y puede pasar cualquier cosa"

