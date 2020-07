Djukic: «Las maletas de un entrenador siempre están hechas»

0

19/07/2020 14:15 h

En la previa del cierre de temporada, Miroslav Djukic, técnico del Real Sporting de Gijón, valoraba la actualidad del conjunto rojiblanco, hacía balance del curso y analizaba el futuro del equipo y el suyo personal. Estas fueron las declaraciones del serbio:

Sin nada en juego

"Nunca he jugado un partido en el que no se juega nada. Siempre para mi, cada entrenamiento, en cada amistoso y en cada partido oficial sirven mucho, te juegas el prestigio profesional, que necesitas trabajar muchos años y se puede perder muy rápido. En cada partido y cada entrenamiento hay que hacer lo máximo siempre"

Once ante el Huesca

"Siempre tengo claro los que tienen que jugar. Tenemos que tener cuidado con el error de las fichas del filial, debemos estar atentos"

Plantilla confeccionada para el ascenso

"En Segunda hasta los equipos pequeños se confeccionan para subir. En la categoría todo el mundo pierde dinero y quiere subir a Primera y ganar dinero y el Sporting, ya ni te imaginas. Es un histórico, un grande, con una masa social importantísima y la plantilla siempre se hace para subir"

Motivación ante el Huesca

"En todos los partidos hay que hacerlo bien. Somos gladiadores y tenemos que entrar a defender nuestro orgullo, nuestra profesión y nuestra vida en cada partido y cada entrenamiento"

Falta de líderes en el vestuario

"No creo que falten, pienso que hay muchos líderes en el vestuario. Gente con peso y liderazgo no le faltan a este equipo"

Carencia de la plantilla

"No hemos capaces de solventar el fútbol ofensivo, marcar goles. No hemos logrado números importantes en ataque, todo lo contrario que en defensa. Es lo que nos ha faltado"

Último partido

"Cada partido puede ser el último. En el fútbol las maletas de un entrenador siempre están hechas y preparadas"

Relación con presidente y director deportivo

"Buena, correcta, no tuve ningún problema, me dejaron hacer mi trabajo, me ayudaban en todos los sentidos. Las razones de que no se haya hablado de una renovación hay que preguntarlas al club"

Cambio de algunas decisiones

"Con el paso del tiempo vas conociendo mejor a la plantilla, el equipo, la ciudad... y seguramente que hay decisiones que tomarías de otro modo. Aún así no sé si nos hubiera alcanzado para hacer algo más, nunca lo sabremos"

"Hay una buena plantilla. Con unos retoques, que habría que hacer, hay equipo de garantías para el año que viene".

