Gregory: «Si hay un equipo que está en mi corazón, es el Sporting»

31/07/2020 14:11 h

El cariño de Gregory Arnolin hacia el Real Sporting de Gijón es conocido, el que fuera central rojiblanco no pierde ocasión de recordarlo y así lo hacía en una vídeo entrevista en el canal de Youtube de la plataforma @mandapelotas. Desde su papel actual de agente repasaba algunos de los recuerdos de su experiencia en Gijón, estas fueron sus declaraciones:

"Estoy trabajando en la empresa de representación Proeleven. El agente que me llevó para España, Carlos Gonçalves, me dio esta oportunidad, me abrió la puerta para seguir en el fútbol con esta profesión, que me gusta bastante"

"Tras firmar en 2009 me quedé flipado cuando llegué a Gijón. En la presentación estaba lleno de gente, me encantó. El Sporting es mi club, no es un club más. Soy representante, pero si hay un equipo que está en mi corazón es el Sporting. Es un club que me cambió la vida, del día a la noche"

"Después de mi primer año, hubo un club que preguntó por mí, estaba muy agusto. Mi primer contrato era de 3 temporadas, al final del primer año me propusieron ampliar una campaña más, aunque hubo opción de salir, siempre fue mi prioridad seguir"

"Al Sporting le voy a seguir siempre, soy un gijonés más. Veo todos los partidos que puedo, además también es parte de mi trabajo"

"Manolo Preciado era muy cachondo, siempre estaba con bromas, pero también era muy directo. Si había que echar la bronca lo hacía, después se le pasaba, pero siempre era justo y decía las cosas a la cara. Era como un padre, una persona que me marcó bastante"

"Diego Castro era un fenómeno, De las Cuevas, Trejo, jugadores que me marcaron, pero Diego Castro era de esos que marcaban las diferencias, nuestro Messi. Lora sabe todo el mundo el cariño que le tengo. Teníamos un vestuario de muy buena gente, una familia"

"En España cada fin de semana tenías en frente un delantero muy bueno. Luego Messi y Ronaldo eran de otro planeta, juegan otro deporte distinto que los demás. En mi época el delantero más completo al que me enfrenté era David Villa, espectacular, un jugadorazo"

"Recuerdo con mucho cariño mi primer gol, en Valencia. Después marqué contra el Málaga y la Real Sociedad. Pero el primero siempre es especial. Pese a jugar Europa League en Portugal, después de salir de Gijón, cambiaría esa experiencia por jugar un año más en Primera división con el Sporting".

"Jugar con mi país fue una emoción muy grande, un orgullo. Martinica es una pequeña isla pero lo hicimos muy bien. Fue una gran experiencia"

"Cuando decidí ir a la India iba un poco con miedo, pero al llegar fue algo espectacular. La cultura me llamó la atención, te cambia muchas cosas en la cabeza ver cómo se vive allí, la pobreza, son cosas que te mueven la conciencia"

"La situación provocada por el coronavirus va a afectar a todo el mundo, al fútbol también. Nos tendremos que adaptar a la nueva situación. El mundo necesitaba un cambio, esta situación nos debe forzar a pensar de manera diferente. No podemos pensar que esto ya ha pasado, aún está ahí".

