José Alberto: «Hay jugadores interesantes en el Sporting»

La Voz de Asturias

31/07/2020 18:48 h

José Alberto López, ahora al frente del banquilo del CD Mirandés, será uno de los rivales del Real Sporting de Gijón la próxima campaña. El entrenador asturiano ha sido protagonista en los micrófonos de Deportes Cope Asturias, analizando su nuevo reto y haciendo balance de su etapa como rojiblanco. Estas fueron sus declaraciones:

"Se hacen largos 7 meses en casa sin el día a día del fútbol, se echa mucho de menos. Es anecdótico que sea el único entrenador asturiano entre Primera y Segunda. Sólo hay 42 banquillos y es complicado, somos muchos entrenadores. Lo importante es aprovecharlo y estoy seguro de que mis compañeros asturianos pronto estarán trabajando"

"Ahora en el Mirandés tenemos solamente 3 jugadores con contrato, tendremos que hacer alrededor de 20 incorporaciones. Es cierto que no tenemos prisa, tenemos tranquilidad, Chema (director deportivo) conoce muy bien el mercado y los tiempos del mercado y estamos viendo posibilidades y analizando todos los detalles para tratar de armar el mejor equipo posible"

"Conozco muy bien la cantera de Mareo, hay jugadores interesantes y seguro que algunas opciones podemos valorarlas. La decisión final es de Chema, vamos a estudiar lo que es mejor para el Mirandés, no lo que es mejor para mí, por conocimientos de los jugadores, o lo que es mejor para el Sporting, si se quiere desprender de alguno, al final tenemos que mirar por el club"

"No he vuelto a El Molinón, me resultaba difícil el ir, a Mareo tampoco, pero al final he visto todos los partidos, es mi equipo, mi club, mi casa. He estado muy pendiente de todo lo que sucede allí"

"Me gustaría que la afición del Sporting me recordase como una persona que lo ha dado todo para que las cosas salieran bien. Al final entiendo que esta profesión depende mucho de los resultados, pero creo que el tiempo que estuve intenté apostar por gente de la casa, se han consolidado varios jugadores en el primer equipo, pero sobre todo como un trabajador que lo ha dado todo por su club, que tenía mucha ilusión por hacer las cosas bien y por desgracia no me salieron las cosas"

"El Sporting tiene que estar peleando por estar arriba, por historia, por club y afición y cuando eso no se cumple la presión es grande y es complicado aguantar un entrenador en el banquillo"

"David Gallego es una persona muy preparada, muy formada, con un perfil similar al mío, con una trayectoria en el fútbol formativo y de cantera. Es una persona con mucho carácter y personalidad y le deseo todo lo mejor"

"Creo que me ha venido muy bien la etapa en el fútbol profesional, el parón también, para sacar conclusiones de las cosas que no hice bien. Ahora, intentando corregirlas para que el Mirandés se pueda aprovechar de las conclusiones que he sacado"

"Creo en la gente que viene de Mareo, lo demostré el tiempo que estuve allí, pero es cierto que el Sporting cuenta con una presión grande, siempre está sacando futbolistas y Asturias tiene un millón de habitantes y habrá momentos en los que salgan muchos futbolistas y otros en los que no salgan tantos. Siempre nos acordamos de la cantera y de Mareo cuando las cosas no van bien"

"Estoy deseando volver a El Molinón, que salga el calendario, será una fecha que tenga en negrita por la ilusión que me hace volver a mi casa. Se hará raro estar en el banquillo visitante. He dejado muchos amigos en el club y por supuesto que será una fecha importante para mi, prefiero que no sea al principio del campeonato para que haya público en las gradas"

"Agradezco todos los mensajes recibidos. Me siento querido, pese a no haber conseguido los objetivos la afición siempre me ha demostrado un cariño terrible y me siento en deuda por no haber sido capaz de devolver ese carño recibido. Mi ilusión es que dentro de muchos años, cuando haya hecho trayectoria en esto, a lo mejor nos podemos volver a juntar y disfrutar, como era nuestro sueño".

