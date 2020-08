El Sporting vuelve a apostar por Borja López

0

La Voz de Asturias A.V.M

03/08/2020 15:45 h

El Real Sporting de Gijón regresará al trabajo la semana que viene en Mareo, donde la dupla compuesta por Javier Rico y David Gallego cuenta con la presencia de Borja López en la nueva planificación rojiblanca.

El nuevo director deportivo sportinguista fue una de las más personas que más apostó y acompañó al zaguero gijonés en sus inicios, cuando Rico ejercía como agente y detectó su potencial como posible futbolista profesional. De modo que el sustituto de Torrecilla puede ayudar a dar con la tecla que reactive al jugador, un fichaje que hasta la fecha no cumplió las expectativas. A su vez, el buen golpeo de balón del central, tanto en el pase corto como en largo, supone un punto a su favor frente al nuevo técnico, que en su etapa en el Espanyol evitaba lanzar balones divididos en la construcción de juego.

Cabe reseñar que Babin cumplirá 34 años en octubre y Marc Valiente en marzo, sin olvidar que el español ha tenido problemas físicos a la hora de encandenar varias titularidades consecutivas, de modo que el tercer central en liza está llamado a tener más protagonismo del habitual. Una rotación en la que no está previsto que se encuentre Carlos Cordero. En ese sentido, el defensa se está entrenando en sus vacaciones en un centro especializado en explotar sus virtudes físicas para aprovechar su nueva oportunidad desde el primer día.

Borja López jugó su último encuentro liguero como titular el 9 de noviembre ante el Numancia y desde entonces solo ha disputado algo más de 60 minutos. Una situación que se mantuvo en la etapa final de José Alberto y que no ha variado con Miroslav Djukic, a pesar de que el técnico serbio recibió informes positivos sobre el potencial del zurdo a su llegada a Gijón, así como desde las altas esferas se insistió en la necesidad de recuperar su mejor nivel.

Desmentidos los bulos sobre problemas extradeportivos

Ante los rumores que circulaban por las redes sociales sobre un posible castigo disciplinario, Djukic comentó lo siguiente en la sala de prensa: "Borja López está trabajando bien, Molinero tiene experiencia y pensaba que hacía falta eso, Borja estaba en el banquillo preparado por si hacia falta, así que no hay ningún problema con Borja".

Unas explicaciones que también secundó y ampliaba el deportista asturiano

"Comentarios que te llegan, sabes lo que se habla en le la calle. Son mentiras, estaba centrado en lo mío sabía que no había mas allá del tema deportivo. El míster no me veía para jugar y no había nada más".

"La ilusión la sigo teniendo. Soy de aquí y te afectan más las cosas, ves que no llegan los resultados..."

"A la familia le afecta también lo que se habla fuera. Yo me centro en lo mío, en ser un profesional. No hay que dar más importancia a los comentarios".

