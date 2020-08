Javi Benítez: «En Mareo nos inculcan que el fútbol no se acaba en el Sporting»

0

10/08/2020 23:34 h

Con el final de la temporada Javi Benítez decía adiós a la disciplina del Real Sporting de Gijón, su casa durante las últimas 10 temporadas. El guardameta canterano, a los 23 años, afronta el salto lejos de la red de Mareo repleto de ilusión y agradecimiento tras un largo proceso formativo en la escuela rojiblanca. El gijonés conversa con La Voz de Asturias mientras espera un nuevo destino.

¿Cómo se encuentra? ¿Ya ha asimilado su nueva realidad?

«Bien, fuerte, consciente de que la etapa de 10 años en Mareo ya está cerrada. La asimilación fue los primeros dos días, luego, asumes que es una realidad, que ya no tienes que hacer el camino diario de subir a Mareo y que ahora soy un aficionado más del equipo de mi vida. El final, con el tema del Covid-19, se hizo más intenso por todo lo que rodeaba a la extraña situación, pero como digo, estoy bien, con muchas ganas»

¿Cómo afronta el porvenir?

«Ilusionado, será algo totalmente nuevo, pero bonito. Me gusta ser positivo, y dentro de lo malo de marchar de casa, también es algo que tenía ganas de experimentar. Independizarme, asumir esa responsabilidad, tener que hacer todo uno. Tengo ganas de vivir esa experiencia, me noto preparado para ello y es algo que al final significa crecimiento. Uno se va mentalizando que un día te va a tocar. Lo afronto bien, no niego que con algunos puntos de incertidumbre, imagino que inevitables. Si me querrá alguien, ver que equipos están interesados, acertar con la elección. Ahora queda esperar que se termine de aclarar el panorama. El puesto de portero sabemos qué es diferente, hay dos o tres por equipo, normalmente la competición por el puesto es alta. Me queda esperar y estar preparado tanto física como mentalmente para cuando llegue la llamada definitiva, arrancar con todo»

La preparación ahora no cesa

«Nunca. Finalizadas mis vacaciones, ya estoy a tope con el planning de trabajo, con horarios bien marcados, gimnasio y sobre todo la rutina de la alimentación que es algo que no se puede dejar de lado. Me exprimo con ejercicios individuales y a falta de portería, mucho trabajo con balón, mantener activos los reflejos y no perder el punto, a la espera de la llamada que de paso a la nueva etapa»

Una etapa, que será lejos de Mareo

«El fútbol no se acaba en el Sporting. Es algo que nos han dicho siempre en Mareo, nos insisten, nos lo inculcan. 'Si un día dejan de contar con vosotros, también es un motivo para crecer'. El proceso formativo busca que seamos futbolistas profesionales, con la meta en la casa, pero siendo conscientes de que no todos vamos a llegar, pero que pese a ello tenemos que salir preparados para lo que depare el camino. Todos tenemos presentes casos de jugadores que salieron y han hecho carrera. Es algo que está bien, te ponen en situación, son claros con la realidad. Eso también es una escuela de fútbol, una cantera, formar personas y futbolistas. Se puede acabar el Sporting, pero nos abren la puerta a cualquier parte del mundo del fútbol»

¿Te llama una aventura fuera de España?

«Me lo he planteado muchas veces, eso de dónde podría acabar. Miedo ninguno, es una idea que me gusta, el deseo es jugar al fútbol, ser portero, pero también sumar experiencias, adquirir conocimientos, a las buenas o a las malas, pero aprender. Tengo muchas ganas de volver a empezar, de verme en otra ciudad, conocer nuevos compañeros. Estoy mentalizado hace mucho tiempo»

¿Te queda la espinita de no haber debutado?

«La verdad que no. Estoy contento porque hice todo lo que dependía de mí para lograrlo. Al final no pude debutar, pero he llegado a estar convocado en varias ocasiones con el primer equipo. ¿Para qué voy a pensar que no debuté? Me quedo con todo lo bueno, que fue mucho, y si el estreno en el fútbol profesional no lo hice aquí, ya lo haré en otro lado»

El nivel de la portería del Sporting es máximo.

«Qué te voy a decir yo. Siempre ha habido grandes porteros, al final el listón está altísimo. Mariño es el mejor de la categoría y los que vienen por detrás no se quedan cortos. Ahora lo valora aún más. La gente dice, 'es que la cantera de Mareo da muchos jugadores', pero es que, ¡porteros también!. No se valora lo suficiente, que salgan en tan poco tiempo Dani, Cuba, que venga por detrás Javi Izquierdo o Joel. Es que no es nada sencillo que en dinámica de primer equipo haya durante varios años porteros de la casa, lo vemos en otros equipos. La sección de porteros en el Sporting tiene mucho nivel»

¿Qué le faltó al equipo para llevarte un mejor recuerdo de esta, tu última temporada de rojiblanco?

«Le he dado vueltas, realmente no lo sé. La cuarentena y todo ese proceso mata el análisis normal de una temporada. Desde dentro yo vivía y veía el trabajo y no consigo explicar los resultados negativos. El equipo estaba fino, se trabajaba con intensidad, los goles entraban, pero a la hora de la verdad, no entiendo que faltó. Sí siento que el equipo estaba bien encaminado antes del parón, pero se nos cortó el ritmo por completo y los errores nos penalizaban demasiado. Las cosas no salieron, pero aseguro que no fue por falta de unidad o de trabajo»

Además del parón, ¿el derbi hizo daño?

«Creo que sí. No tanto porque no tuvimos nuestro mejor día, es evidente, aunque tampoco creo que se mereciera perder, si no porque igual no supimos reponernos del golpe. Hablo en lo grupal. El equipo estaba bien y a partir de ahí como que la cosa fue cambiando, seguíamos entrenando genial, con intensidad, sin embargo, no sé qué punto hubo ahí, en lo anímico, que nos hizo terminar la temporada como acabó»

En el balance, ¿sus mejores momentos en el Sporting?

«Como equipo, el ascenso con el filial o la fase de ascenso a Segunda que nos frenó el Elche. Esa temporada es inolvidable. Vivir esos momentos, en un vestuario que estaba súper unido, formando un grupo increíble, siempre todos a una. Suena repetido, pero era una familia. Daba igual si jugabas o no, todos dábamos el callo. En lo individual, la primera convocatoria con el primer equipo, en un derbi, ganando, claro que me la guardo como algo especial, pero entra más en ser integrante y esto va de jugar. Así que jugando, poder demostrar en el filial que soy portero, más aún cuando contaba hacerlo mucho menos. Al final fueron unos cuantos partidos jugando de continuo. Es difícil crecer desde un banquillo, es genial ir convocado con el primer equipo, pero si no juegas, llega un punto que por muy bueno que seas, si no lo demuestras...»

¿Se ve regresando a El Molinón?

«Somos porteros, lo que nos toca es estar preparados siempre y para todo. No sé que está por venir. Tengo ganas de resetear, de dejar atrás definitivamente la etapa en el Sporting, que llegue el equipo X y centrarme en seguir jugando, creciendo y aprendiendo, y si no queda otra y volver de rival a mi casa, a El Molinón, hacerlo y ya por pedir, que sea en Primera».

