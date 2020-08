Ex Sporting: Emilio De Dios campeón de la Europa League

0

La Voz de Asturias La Voz

22/08/2020 11:45 h

El ex del Real Sporting de Gijón gana la Europa League con el Sevilla, donde trabaja como secretario técnico junto a Monchi, después de haber sido reclutado por otro exrojiblanco como Óscar Arias y de haber trabajado también con Joaquín Caparros en el Sánchez Pizjuán.

El gijonés estuvo 6 temporadas al cargo de la parcela deportiva en el Sporting, las dos primeras en Segunda división y las posteriores en la liga de las estrellas, todas ellas junto a Manolo Preciado. Una etapa en la que realizó 52 contrataciones y se logró el objetivo cada año, salvo en la campaña final, que no la llegó a finalizar tras abandonar Mareo días después que el entrenador cántabro.

Así hablaba el ejecutivo sobre su paso por el Sporting en su última entrevista a La Voz de Asturias:

"Creo que todos los que hemos trabajado y los que todavía trabajan en el Sporting tienen que ser conscientes de la importancia de Mareo y del trabajo que se desarrolla en las categorías inferiores del club. Alguien que no sea consciente de esa importancia y de esa relevancia es que no tiene ninguna medida de lo que es el Sporting ni Mareo. En la etapa en la que estuve en el fútbol base había un trabajo iniciado años atrás por diferentes directores como Pepe Llaneza o Ramiro Solís. Y, sobre todo, estaba Marcelino en las categorías inferiores dándole forma a un trabajo que todos después fuimos poniendo en práctica".

"Mi trabajo en el Sporting fue valorado por los responsables, por Vega Arango, Alfredo García Amado y por el Consejo. Ellos me dieron la oportunidad de ser Director Deportivo después de haber tenido un proceso de formación interna en el club. Yo, a ese nivel, me siento super valorado. ¿A nivel social? Sigo viniendo a Gijón, es verdad que ahora menos, y la gente por la calle me pone buena cara, así que no debieron de quedarse muy disgustados. Y fuera del club, en el mundo del fútbol, tengo gente que me hace referencias a lo que hicimos por aquel entonces. Por ejemplo, nos han criticado en muchos casos por dar paso a jugadores de categorías inferiores que parecían no estar lo suficiente formados. Pero el tiempo dice que Sergio Álvarez es jugador profesional".

"De la decisión que más orgulloso me siento es de haber propuesto a Manolo Preciado como entrenador. Y de su capacidad de trabajo y su forma de calar en el sportinguismo. Eso, sin dudas, es el mayor éxito que tuve como director deportivo. Luego, a partir de ahí, había momentos que era difícil apostar por un jugador y hemos acertado. Están los casos de Gregory, Botía, Barral. No me quiero olvidar de Trejo. No me gusta olvidarme de nadie pero, vamos, que lo que puedo decir alto y claro es que de lo que más orgulloso me siento es de la decisión de Preciado".

