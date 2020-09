Anxo Carro, el estadio alternativo del Sporting

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

14/09/2020 14:08 h

Con motivo del protocolo aprobado por la RFEF y LaLiga de cara a la nueva temporada, el Real Sporting de Gijón y el CD Lugo han llegado a un acuerdo para contar con sus respectivos estadios en caso de que no puedan jugar algún partido como locales por la alerta sanitaria por el Covid-19.

Si fuera necesario por la crisis del coronavirus, los de David Gallego jugarían en el Anxo Carro sus partidos como conjunto local. Y el Lugo haría lo mismo en El Molinón - Enrique Castro 'Quini'.

Comunicado oficial del Sporting

En cumplimiento de la Circular nº8 relativa a las Bases de la Competición para la presente temporada, acordamos con el CD Lugo la cesión de nuestros estadios para el supuesto en que no se pueda disputar algún partido de liga en El Molinón - Enrique Castro "Quini" o en el Anxo Carro. De esta manera, en caso de que, por la situación de pandemia en la que nos encontramos, no se pudiera acceder a nuestra Comunidad Autónoma o a nuestro estadio para jugar algún encuentro liguero, nos desplazaríamos al campo lucense para disputar el partido para ejercer como locales. Nuestro estadio será el campo que utilizará el CD Lugo en caso d jugar como local y no poder hacerlo en Lugo.

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.