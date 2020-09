José Alberto trató de pescar un fichaje en el Sporting

0

15/09/2020 17:13 h

José Alberto López, al frente del banquillo del CD Mirandés, no se olvida del Real Sporting de Gijón. El técnico asturiano ha reconocido en declaraciones a Radio Marca Asturias que tuvo conversaciones con la entidad rojiblanca para tratar de incorporar a uno de los componentes del vestuario sportinguista a su nuevo proyecto.

"Iniciando una nueva temporada e intentando armar el mejor equipo posible en el Mirandés, que todavía nos quedan bastantes cosas por hacer"

"Hay muchas diferencias entre la situación aquí con Gijón. Mucho menos seguimiento de medios y menos repercusión. Estoy centrado en el día a día y en el trabajo"

"Hubo varias opciones durante el verano y la que más interés puso en mi y la que creía que podía ser mejor para mi era esta. Aquí estoy con todo la ilusión del mundo para tratar de aprovechar la oportunidad. Me he encontrado un club muy modesto, con las ideas muy claras, los objetivos y las directrices muy claras. Pequeñito en estructura pero en el que todo el mundo suma"

"La plantilla todavía está en construcción. En el once del pasado domingo hubo siete debutantes, siete jugadores por debajo de 23 años. Tenemos 13 jugadores de primera plantilla. Nos queda mucho por hacer, llegarán jugadores importantes a final de mercado. Está todo bastante parado"

"Hay muy buena relación con Real Sociedad y Athletic. Aún no ha llegado nada, pero espero que llegue algo de los dos sitios y que nos aporte calidad y algo diferencial"

"Nos está costando ver puerta. Posiblemente la plantilla en lo que está más por definir es en las posiciones ofensivas. En banda no tenemos recambios para los extremos, estamos en pañales pero con la tranquilidad que nos trasmiten desde el club para poder competir con mayores garantías al final del mercado"

"Es especial jugar contra los equipos asturianos. Son tres puntos, un partido más, pero es una semana en la que estás más en el foco de atención. El Oviedo me parece muy parecido al de la pasada temporada y al que aún le faltan cosas de mercado"

"Soy sportinguista y sigo a mi equipo. Creo que el Sporting tiene un buen equipo para pelear por todo. El resultado positivo le va a ayudar a crecer. Le veo bien"

"He hablado con el director deportivo sobre alguna posibilidad de traer a algún jugador. Yo sabía lo que quería, pero no era uno de los descartes. No voy a decir el nombre"

"Seguro que con las salidas que tienen estos días Javi Rico y su equipo está trabajando para hacer el mejor equipo posible".

