Bogdan: «La renovación no depende de mí»

16/09/2020 13:35 h

El Real Sporting de Gijón continúa con la preparación de su primer envite a domicilio del curso. Con la vista puesta en el Cartagena ha sido Bogdan Milovanov el encargado de repasar la actualidad rojiblanca. Consolidado en el lateral derecho del equipo, el ucraniano hace balance del inicio de temporada. Estas fueron sus declaraciones:

"La relación con el entrenador es muy buena. Tanto a mi como el resto de compañeros nos transmite las ideas muy claras y es muy exigente con todos, porque tenemos que estar al cien por cien y no nos podemos dormir"

"Es verdad que cuando asciendes de categoría tienes esa motivación extra, pero más tenemos que tener nosotros porque queremos demostrar el buen equipo que somos y tenemos que ir a por todas"

"La confianza de un jugador se gana en cada entrenamiento, dándolo todo y también creo que lo más importante es la confianza en uno mismo, después viene la del entrenador"

"El equipo trabaja día a día, no podemos pensar más allá del partido del Cartagena. Tenemos que ir a por la victoria"

"Es una gran oportunidad, pero la titularidad no está firmada. Se gana en cada entrenamiento y luego el míster es el que decide"

"No sé nada de una posible ampliación de contrato. No depende de mi, me dedico a entrenar, a mejorar cada día y si tiene que llegar, pues ojalá"

"Me siento cómodo con este sistema, me considero un lateral ofensivo. Mi punto fuerte es lo defensivo, pero desde pequeño a los laterales nos inculcan que tenemos que tener recorrido y llegar a línea de fondo"

"En un equipo siempre tiene que haber gente veterana, con experiencia y gente joven, es lo que crea una familia y un buen equipo"

