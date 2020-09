Fuego: «En ningún momento tuve dudas de seguir en el Sporting»

0

La Voz de Asturias D.A.

22/09/2020 15:25 h

Con el Real Sporting de Gijón en plena preparación de la tercera cita del campeonato liguero, ha sido Javi Fuego el encargado de repasar la actualidad rojiblanca en la sala de prensa de Mareo. Estas fueron sus declaraciones:

"El fútbol es cuestión de experiencias, siempre. Unas veces positivas y otras negativas, creo que en las negativas es cuando más aprendemos. Sabemos que en la temporada pasada no estuvimos a la altura y que tenemos que mejorar. Creo que hemos iniciado bien esta temporada, la pasada, la competición nos dio un montón de oportunidades para engancharnos arriba y no fuimos capaces. Este año hay que mirar ya al futuro inmediato y toca mirar al Girona"

"El nuevo cuerpo técnico ha llegado con mucha ilusión, mucho hambre y eso es fundamental, se transmite en el día a día. Estamos creando unos buenos hábitos de trabajo, que nos llevan a competir bien en los partidos. El míster incide mucho en unos valores de humildad, de solidaridad y de esfuerzo que son innegociables. A partir de ahí que cada uno saque todo su potencial"

"Creo que somos un equipo sólido. El míster nos ha enseñado a ser pacientes durante los partidos. Sabemos que en Segunda hay muchísima igualdad, con partidos muy intensos y que se deciden por pequeños detalles. Creo que en ese aspecto hemos crecido, en saber manejar los tiempos del partido"

"Es importante que los equipos del filial se incorporen al primer equipo y den rendimiento. Creo que tienen un gran potencial. Lo más difícil es mantenerse, pero les auguro un futuro muy bueno. Les diría que sigan por ese camino y que aprendan a ser futbolistas 24 horas al día. Es muy bonito venir a Mareo, entrenar y después jugar, recibir elogios y críticas, pero es muy importante lo que pasa fuera de Mareo, cómo llevas tu vida diaria, cómo cuidas tu alimentación, tu descanso. Creo que son cosas que hay que cuidar muchísmo y que los chavales tienen que mejorar para dar el máximo rendimiento"

"Creo que Mareo siempre ha dado buenos futbolistas. Creo que se vienen haciendo bien las cosas, con jugadores con grandes condiciones, pero también tienen que aprender a ser futbolistas y a quererlo de verdad. Una vez que te dan la oportunidad, tienes que cogerlas con todas las fuerzas y poner los cinco sentidos en ello"

"Me encuentro bien físicamente, me están respetando las lesiones y estoy ilusionado. Veo que el equipo responde bien y hemos tenido un buen comienzo, eso respalda la ilusión. Supongo que vendrán momentos más complicados, pero personalmente me encuentro bien y con muchas ganas de ayudar al equipo, me toque donde me toque"

"No tengo que sacarme ninguna espina de la temporada pasada. El fútbol y la vida está llena de experiencias postivas y negativas. Uno puede tener las expectativas más altas del mundo, pero luego la realidad te pone donde toque. Eso no debe hacer que abandones en tu empeño. Vine con una intención clara de ayudar al club, me estoy dejando el cuerpo y el alma en ello. Tengo la conciencia muy tranquila de estar ayudando al club en todos los aspectos en los que puedo y sigo con la misma ilusión del primer día que debuté"

"Al comienzo de un proyecto todos tenemos la ilusión de que salga bien. Poner la mente en objetivos lejanos nos lleva a descuidar lo cercano. Hemos competido bien en dos partidos y ahora toca un rival complicado con tres puntos en juego que queremos conseguir"

"El Girona es una incógnita saber como están. El cuerpo técnico se encarga de dejarnos las cosas claras. Hay tiempo durante la semana para conocerlos bien. Sabemos el potencial que tiene, creo que tienen un gran equipo"

"En ningún momento tuve dudas de seguir. Hay veces que las cosas salen como uno quiere, con un final soñado, y en otras ocasiones las cosas no sale a pedir de boca, pero no por eso hay que abandonar. Estoy ilusionado como el primer día y orgulloso de lo que hecho desde el día que llegué aquí. En el fútbol hay cosas tangibles, visibles como el rendimiento y hay cosas intangibles dentro de un vestuario o de un club, que son muy importantes y quizás no tengan el reconocimiento público que tienen las otras, pero para mi son igual o más importantes. Puedo decir bien alto y claro que creo que en ese aspecto estoy ayudando al club en todo lo posible"

