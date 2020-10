Barral: «Busco club, he puesto ya un anuncio en Wallapop»

0

01/10/2020 23:23 h

Libre, sin equipo y a la espera. David Barral apura la recta final del mercado de fichajes entrenando en solitario y con ganas de encontrar nuevo destino. Desvinculado del Racing de Santander, su último club, el ex futbolista del Real Sporting de Gijón, comentaba su situación en una entrevista en El Transistor de Onda Cero. Estas fueron sus declaraciones:

"Estoy espectacular de forma, como si tuviera 20 años. Estoy entrenando en casa, me preparo para ver lo que llega. He puesto un anuncio en Wallapop: 'Busco equipo'.

"Tengo encima muchos partidos, pero la edad hoy en día no tiene nada que ver. Si uno se cuida, se alimenta bien y se prepara físicamente, en cualquier sitio puede jugar. Creo que la Primera división ya se me escapa, tengo una edad, el año pasado participé poco... pero tanto en Segunda como Segunda B, estoy abierto a poder jugar en cualquier equipo"

"Cualquier equipo que tenga aspiraciones de poder ascender, claro que me gustaría. El Marbella, claro que me gustaría. Yo soy el hombre del ascenso, todo lo que toco lo asciendo. Si quieren un talismán, aquí me tienen. Me encuentro espectacular, con muchas ganas de comerme el balón. Mi mujer está harta de mi ya. De velocidad, potencia resistencia, estoy espectacular, deseando tocar un balón"

"Entreno solo, voy al gimnasio, hago pesas, pero balón toco menos, me dedico más a lo físico, la técnia a estas alturas ya no lo voy a perder. Entreno mañana y tarde, para cuando llegue el momento estar a tope".

"Yo tengo los tres títulos de entrenador, pensando en el futuro, pero todavía quiero jugar al fútbol. Ya llegará el momento de ser entrenador. Estoy dispuesto a cualquier cosa, incluso a probar un par de semanas en un equipo".

Lekic, libre. Santi Jara a Segunda B

Los últimos movimientos de mercado afectan a viejos conocidos de la afición rojiblanca. El delantero Dejan Lekic ha rescindido su contrato con el Atlético Baleares. Fichado a comienzos de la campaña anterior, el ariete serbio solo pudo estrenarse como blanquiazul en el playoff exprés de Málaga, donde disputó poco más de un cuarto de hora en los finales de partido contra el Cartagena y el Cornellà. Tras estar en contacto durante todo el verano, las dos partes han decidido poner fin a la relación.

Santi Jara, desvinculado del FC Cartagena, se ha comprometido con el UCAM Murcia. El extremo, de 29 años incia nueva etapa en Segunda B con uno de los conjuntos llamados a luchar por el ascenso.

