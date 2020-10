Los consejos de Joaquín para el Sporting - Oviedo

0

08/10/2020 19:10 h

En las previas de la disputa del derbi asturiano, Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del Real Sporting de Gijón ha sido el protagonista en la sala de prensa de Mareo: Estas fueron sus declaraciones:

"El derbi lo afronto con mucha ilusión por la racha que llevamos de partidos ganados. Queriendo también olvidar la última derrota que tuvimos con ellos y pensando en que siga la racha. Estamos muy contentos con la trayectoria que tenemos, sabiendo también que el derbi es un partido diferente en el que esa rivalidad aflora"

"En las relaciones con el Oviedo hay que distinguir dos partes, la personal y la institucional. En lo personal existe una relación cariñosa, cercana, especialmente tras la enfermedad del presidente Menéndez Vallina, con el que estuvimos en contacto para desearle lo mejor. En lo institucional, el año pasado decidimos no acudir al Carlos Tartiere, ahora tenemos esa posibilidad y deseamos que en el futuro se vaya solucionando. Las relaciones no las rompimos nosotros y estoy seguro que poco a poco tengamos la posibilidad de retomar esa relación institucional, que por nuestra parte deseamos"

"Es extraño afrontar estos partidos sin público, aunque ya estamos acostrumbrados a hacerlo. A nosotros nos está yendo bien, los resultados son muy buenos. Deseamos que pronto la situación de la pandemia se vaya aclarando y podamos meter público en los campos"

"No hay favoritos. Nosotros tenemos la tranquilidad de los resultados y la clasificación, pero eso no quiere decir que pierdas la competitividad. Los derbis son diferentes, hay jugadores con experiencia desde categorías inferiores y otros que lo jugarán por primera vez. Hay que afrontarlo manteniendo el mismo espíritu que hasta ahora, si tenemos que dar un plus que sea con la cabeza fría"

"Tengos dos experiencias muy buenas en los derbis. Dos amistosos muy especiales. Un Costa Verde, que fue mi debut en El Molinón que ganamos 3-0 y tuve la suerte de meter 2 goles. En la misma temporada nos jugamos el ascenso en el Tartiere y conseguimos ganar 1-2, con goles de Quini y Ferrero, un partido inolvidable. Luego el 1-5 con los 5 goles Gomes"

"El inicio del 79, con 7 victorias seguidas, fue algo muy especial. En aquel momento lo vivías y casi ni te lo creías. Veníamos de una temporada muy buena el año anterior, el subcampeonato liguero. Eran otras circunstancias y ojalá pudiésemos superar ahora esa racha"

"Tengo la ilusión de que regrese aquel Sporting. Estamos creando una base de equipo que se intenta sea sólida y que esa base de futuro, el día que tengamos la suerte de poder ascender, sirva para proyectos de otra envergadura. Vemos ejemplos como el del Granada"

"Tenemos una masa social increíble, en estos tiempos que corren, estamos viendo las cifras de renovaciones, como apoyan desde una situación muy difícil y eso te hace creer que el futuro, tanto a corto como a largo plazo, puede ser muy bueno"

"La renovación de Nacho es una de las grandes alegrías del día. Tuve la suerte, con la generación del 98, de convivir con ellos entrenando. Le conozco desde que estaba en el cadete y esa relación se fue manteniendo y ahora, desde el puesto que ocupo, tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, por eso digo que es una gran alegría que haya renovado. Tengo que felictarle a él, a la dirección deportiva y al presidente por haber dado esos pasos de conseguir la continuidad que puede ser referencia de los chicos del fútbol base"

"De cara al derbi mis consejos serían que sigan manteniendo la misma intensidad, la misma concentración y todo lo que está sucediento hasta ahora. Sabemos que es un partido diferente y aunque esté exento de público, esa pasión sigue existiendo".

