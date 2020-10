Nacho Méndez: «Mi deseo siempre fue seguir en el Sporting»

0

08/10/2020 12:14 h

Alcanzado el acuerdo para ampliar la vinculación con el Real Sporting de Gijón, el centrocampista Nacho Méndez ha valorado su renovación con el conjunto rojiblanco. Estas fueron sus declaraciones:

"Al final se cumple lo que todos queríamos. Hemos llegado a una decisión que es buena para todos, mi deseo siempre fue este, desde el minuto uno. El del club sé que también, así que estábamos condenados a entendernos. Estoy encantado en casa, puedo seguir aquí muchísimos años, aportando todo lo que pueda y siguiendo disfrutando del club, del grupo, que tenemos muy buen grupo y de esta temporada que está empezando"

"Dudas desde mi punto de vista no ha habido ninguna, al final las cosas llevan su tiempo, es verdad que se han podido decir muchas cosas, pero yo he estado todo este tiempo tranquilo, seguro y consciente de mi decisión y mi deseo, que es el que se plasma hoy con la firma. Quiero agradecerle personalmente al presidente, que se ha involucrado mucho en conseguir llegar a un acuerdo, a Javi Rico también, por su confianza desde que llegó. Estaba deseando que todo esto acabara y disfrutar en el campo que es lo que a mi me gusta, el resto de temas negociaciones, nunca me he metido y nunca me meterá, a mí lo que me gusta es jugar al fútbol"

"Cuando acaba este contrato, posiblemente haya pasado más años en Mareo que fuera de él. Al final el crecimiento de ese chaval que llega en infantil B ha sido de la mano del club, que me ha hecho crecer y madurar mucho en todas las situaciones que he pasado. La verdad que solo quería seguir disfrutándolo, siempre fue mi deseo y estoy muy agradecido al club por como me ha tratado desde el 2011"

"Estaba deseando que todo esto llegara a su fin, creo que esta situación me ha hecho más fuerte mentalmente, lo he llevado muy bien en todo momento, porque siempre he tenido clara mi decisión. He seguido viniendo a entrenar todos los días, he estado exigiendo al máximo y estoy preparado tanto física como mentalmente para ayudar al grupo en todo lo que el míster desee, que al final es el que manda. Estoy con muchas ganas de aportar a este buen inicio que hemos hecho, sintiéndome parte del grupo y queriendo disfrutar junto a todos mis compañeros en todo lo que tenemos por delante"

"Con el presidente tengo muy buena relación desde el primer día. Le estoy muy agradecido, todos los queríamos lo mismo y esa buena relación ha hecho que al final haya sido todo bastante rápido desde ayer. Se ha desencadenado todo muy rápido, por fin. Es una liberación para todos, salimos ganando todos de esta unión para muchos años más y ojalá podamos disfrutar en el campo"

"El equipo está muy bien. Sabemos de la dificultad de la Segunda, de lo larga que va a ser esta campaña, pero somos conscientes de la fortaleza del grupo, de nuestras capacidades, somos prácticamente los mismos del año pasado, con un grupo muy unido y una relación espectacular. Creo que eso se está plasmando en el campo, en la entrega y predisposición de todo el mundo para ponerse a sumar para el equipo. Puede ser el comienzo de algo muy bonito"

"El derbi es un partido muy bonito, que llega en un buen momento para nosotros, pero sabemos que son 3 puntos, que conllevan un sentimiento muy especial para todos los que sentimos esa rivalidad desde hace muchos años. Es un partido muy especial para nuestra afición y esperamos regalarles una victoria. Cuando tienes los sentimientos de la gente de casa, de haberlo vivido tantos años en categorías inferiores, es especial poder disfrutarlo con el primer equipo"

