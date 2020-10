Santana explica su salida del Sporting

0

15/10/2020 16:35 h

A la espera de cerrar su nuevo destino Hernán Santana, recientemente desvinculado del Real Sporting de Gijón ha repasado su etapa en el conjunto rojiblanco en los micrófonos de Radio Marca Tenerife. Estas fueron sus declaraciones:

*desde el minuto 21.

"Aprovechando estos días para pasar tiempo con la familia, los amigos y a la espera de que salga algo para volver a engancharme otra vez"

"La apuesta del Sporting, en el momento que decido salir de Las Palmas fue bastante fuerte y así se plasmó en el contrato. Tres temporadas y media da a entender el interés del club. Fui con toda la ilusión del mundo, con las ganas de probar la experiencia fuera de casa por primera vez y, las cosas que tiene el fútbol, al final no salió todo lo bien que yo esperaba. No quiero culpar a nadie, no conseguí esa dinámica de partidos y esa continuidad que esperaba. Al final me queda un año de contrato, tanto el Sporting como yo no queríamos continuar juntos en el camino y tomamos la decisión de que me marchase"

"Asturias, quien no la conoce se lo recomiendo y quien la conoce sabe que es un sitio para vivir muy bonito, bastante cómodo. Gijón es una ciudad con playa, con mar, que para un canario la adaptación es mucho más rápida y con gente encantadora. En lo personal fue bastante bueno, cuando tocó marchar fue una pena porque después de dos años y medio estábamos adaptados a la vida allí, con nuestros amigos... pero son estas cosas que tiene el fútbol"

"Hay un par de opciones encima de la mesa. Las que más fuerza tienen, como ya se ha dicho, es ir a la India a jugar, pero todavía no hay nada en concreto, espero que se cierre lo antes posible porque tengo ganas de volver a engancharme, llegar a un equipo y demostrar que sigo siendo un jugador válido para estar ahí todos los partidos. A ver si sale pronto la cosa. Todos me han hablado maravillas de esa liga, que está en crecimiento"

"Después de acabar la temporada, en la que tuve cero protagonismo, tenía claro que iba a decidirme por la opción más factible y más rápida. No iba a estar alargando y esperando por si salía algo mejor, tenía claro que iba a elegir la opción que más me gustase y más me apeteciese y por eso está lo de la India. A ver si llegamos a un acuerdo lo antes posible, han sido los que más interés han mostrado desde que se supo que iba a dejar el Sporting, sí es verdad que ha habido equipos en Segunda que te dicen vamos a esperar... yo no puedo esperar, tengo 30 años y quiero engancharme después de un año en blanco. Quiero volver a sentirme futbolista"

"Veo un partido con equipos en dinámicas totalmente diferentes. El Sporting, aunque ha perdido el derbi, venía de cuatro victorias seguidas y el Tenerife encadenando derrotas hasta este pasado fin de semana. Es difícil saber quién puede ganar. Es un partido igualado, como la Segunda división. Creo que se va a resolver por pequeños detalles. Como soy canario y viendo las necesidades de un equipo y de otro, apuesto por una victoria del Tenerife, muy ajustada, para que tampoco se enfaden mucho conmigo en la parte de Gijón. Me mojo con un 1-2 en el último minuto, empate hasta el final y gol de Suso".

