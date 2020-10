Pedro: «Yo firmo ganar todos los partidos»

0

La Voz de Asturias La Voz

15/10/2020 14:18 h

Con el Real Sporting de Gijón centrado en preparar el compromiso liguero frente al CD Tenerife del próximo domingo, Pedro Díaz ha sido el encargado de repasar la actualidad rojiblanca en la sala de prensa de Mareo. Estas fueron sus declaraciones:

"Ya pasaron días desde el derbi y estamos centrados en el partido que viene. Es importante y tenemos que sumar tres puntos en casa"

"Nacho nos ayuda mucho a tener calma con balón y claro que es buena noticia que esté con nosotros en el grupo"

"Durante la semana estuvimos trabajando que la derrota en el derbi no nos puede perjudicar a nivel psicológico, a pesar de que haya sido la primera derrota y contra el rival que fue. Estamos centrados en el partido y en volver a la dinámica en la que estábamos"

"Al rival le estudiamos todas la semanas. En el Tenerife les tendremos que tener en cuenta en defensa, al espacio y pendientes sobre todo en las vigilancias defensivas"

"Los cambios de horarios de los partidos personalmente no me perjudican, mientras haya tiempo de recuperación me dan igual"

"Esto acaba de empezar, queda muchísimo y hay que seguir sumando puntos"

"Obviamente la renovación de Nacho es una buena noticia. Nos viene bien y que estemos todo el grupo y todos a una es importante"

"Javi Fuego es un espejo, se dice pronto 500 partidos, pero está al alcance de muy pocos. Solo hay que ver como entrena, con trabajo y esfuerzo diario, es un espejo en el que mirarse todos los días"

"Hubiera firmado 15 de 15 puntos. Yo firmo ganar todos los partidos. Lo que tenemos que hacer es seguir con la dinámica buena y que una derrota no nos cambie la forma de afrontar los partidos"

"Esta pretemporada trabajamos mucho defensivamente y como se pude ver estamos muy bien. Ahora estamos trabajando más lo ofensivo y una cosa que tenemos bueno es que aprendemos rápido"

"Estar con la sub 21 es un objetivo, un premio. Eso viene a raíz de jugar bien y dar el nivel que puedo dar. Al final es un premio y lo que tengo que hacer es mirar para el club"

