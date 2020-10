Gallego no descarta a Babin y Valiente

0

La Voz de Asturias D.A.

16/10/2020 14:19 h

El Real Sporting de Gijón apura la preparación para el duelo de la jornada 6 en la Liga Smartbank. En la previa del cara a cara con el CD Tenerife, David Gallego, técnico rojiblanco, ha repasado la actualidad del equipo en la sala de prensa de Mareo. Estas fueron sus declaraciones:

Babin

"Babin tiene una muy pequeña lesión, ese es un dato muy positivo y vamos a esperar hasta el último momento para ver como va su evolución. Sabemos también que tiene compañeros que lo pueden suplir perfectamente"

El rival

"El Tenerife, para mí, va a ser uno de los mejores equipos de la liga. Es muy muy intenso, muy vertical, agresivo en las disputas. Un rival al que es muy difícil generarle ocasiones y que te penaliza muchísimo si no estás bien"

Rotaciones

"La semana, el rival y como vea a los jugadores en el día a día entrenando y después del partido, iremos decidiendo. Soy partidario de hacer siempre un once que me trasmita cien por cien seguridad que es el mejor que puedo hacer para ese partido"

Pelayo

"En esa posición tenemos a Pelayo, a Babin, que se podría recuperar, Marc Valiente empieza a entrenar, tenemos a Zalaya. Hablo con todos y la comunicación es continua. Puedo decir que el que juegue me transmite total confianza para hacer un buen partido"

Derrota en el derbi

"No debería alterar la línea del equipo. Es verdad que era un partido en el que todo el sportinguismo estaba muy ilusionado, igual que nostros, teníamos muchísima ilusión, por el rival que era, por seguir líderes, imbatidos o conseguir 15 de 15, pero una vez pasado el partido, en el que el equipo hizo lo que pudo, no puedo reprocharles nada en esfuerzo y actitud, hay que darle naturalidad. Hay que pensar en el siguiente porque esto no para, somos profesionales y se nos exige cada semana intentar conseguir los tres puntos"

"Al equipo le dolió muchísimo la derrota, es verdad que el primer día de entrenamientos estaban un poquito cabizbajos, pero según ha ido avanzando la semana han empezado a entrenar como siempre. La actitud es de 10, es un equipo muy atento y hemos acabado la semana con muy buenas sensaciones. Esos puntos quedaron atrás y ahora los importantes serán los que tenemos en juego este domingo"

Lateral izquierdo

"Que Pablo vuelva a la titularidad es una posibilidad. Tenemos en cuenta también que en este aspecto, tanto Pablo como Saúl, me transmiten los dos muchísima confianza, que es lo que quiero en todas las posiciones de la plantilla"

La posesión

"El equipo tiene que conseguir sentirse cómodo en cualquier situación. Los rivales te proponen una cosa u otra y hay que estar preparados para todo. Habrá rivales que te cedan mucho campo y tenemos que sentirnos cómodos en ataque organizado y a nivel de asociación. Habrá equipos que te vendrán a presionar más arriba y tendremos que estar cómodos saliendo al contraataque. En ese proceso estamos"

Valiente

"Ha empezado esta semana a pisar campo, entrenar un poquito. Las sensaciones son muy buenas. Tenemos que ir viendo su evolución día a día y al final de semana tomar decisiones"

El ataque

"No tenemos que olvidarnos nunca del aspecto defensivo, a fecha de hoy hemos recibido un gol y de penalti. El equipo eso no lo puede perder. En el aspecto ofensivo vamos creciendo poco a poco. Considero que a nivel de iniciación en el juego se ha crecido y tenemos que seguir insistiendo. Tenemos más margen en la zona de finalización, pero eso es un proceso que tenemos que ir poco a poco"

Preparación física

"No se hará hincapié en ese aspecto esta semana, lo hemos hecho antes. El calendario se sabía de antes, con la acumulación de partidos que viene en poco tiempo y el equipo ha entrenado para llegar en las mejores condiciones"

Filial

"Me encanta ver en directo a la gente que viene por debajo. Me gusta y mi presencia en los partidos del filial, siempre que no estemos viajando, estaré viendo al equipo seguro"

