Gallego: «No veo a nadie con más puntos que el Sporting»

La Voz de Asturias A.V.M.

19/10/2020 00:15 h

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"Ya no se le puede dar más vueltas al partido, quedaba tan poco que pues claro que estaba cerca la victoria. El equipo ha trabajado mucho, el Tenerife nos ha desgastado mucho con balón. El Sporting tiene ADN solidario"

"El Tenerife ha sido mejor que nosotros"

"El rival nos ha hecho defender cerca de nuestro área en todo el partido. Hemos tenido un error muy claro a nivel defensivo en la jugada del gol"

"Veía desde el inicio que no estábamos con el plan de partido pensado, estábamos muy a merced del Tenerife, se perdía mucho el balón al robarlo. Un desgaste tanto físico como emocionalmente, el equipo no ha estado fino saliendo con balón"

"Valoro mucho el esfuerzo del equipo, no es sencillo sumar. Por juego creo que el Tenerife ha merecido más"

"No veo a nadie con más puntos que el Sporting"

"Hay mucha igualdad en Segunda nadie arrolla al rival, marcan los pequeños detalles"

"El equipo está en una buena línea a nivel defensivo. Es evidente que hay que dar un paso más con el balón en juego"

"Con Nacho Méndez en el once buscaba quitarle el balón al Tenerife, era nuestra idea sumando esos hombres en el campo para hacerles daño al quitarles la posesión. No ha salido. De todas formas, sí hemos tenido actitud y me quito el sombrero, sin eso hoy no se empata el partido"

"Partido a partido, no me salgo del camino"

"No opino de jugadores. Pelayo ha estado a un nivel alto como el resto de la línea defensiva"

"Pablo García estuvo bien en sus partidos y dependiendo de la semana y el rival pues se va a ir decidiendo el once. Pablo tendrá su oportunidad, tenemos dos laterales izquierdos. Hoy estaba Bogdan con pocos partidos en Segunda, Pelayo,...había que tirar de experiencia en la línea. Hoy estuvo bien Saúl"

"Voy a muerte con la plantilla del Sporting"

"El desgaste físico de hoy ha sido tremendo, ahora lo que me preocupa es la recuperación de cara al próximo partido"

