Un sportinguista correrá la Titan Desert

La Voz de Asturias A.V.M.

22/10/2020 21:07 h

Miguel Suárez Riesgo se prepara estos días en Gijón para la Titan Desert 2020, que dará comienzo el 2 de noviembre. La carrera está considerada como la competición ciclista más dura del mundo por sus complejas condiciones, por lo que a pesar de estar enfocada a ciclistas amateur, muchos participantes la preparan bajo un perfil profesional, como ocurre en el caso del gijonés o de grandes nombres del ciclismo internacional como Sylvain Chavanel, Miguel Induráin y Melchor Mauri.

A la vera de El Molinón - Enrique Castro 'Quini', el deportista del equipo Würth atendió a La Voz de Asturias junto a su bicicleta CUBE.

Cuéntanos un poco en qué consiste la prueba

Nace basada en el Rally Paris-Dakar, pero en edición bici. Se trata de la decimoquinta Titan, 12 fueron en Marruecos, 1 en Arabia Saudí, 1 en Cuba y la de este año en Almería por la pandemia del COVID.

Es una carrera de varias etapas, con un total de entre 700 y 800 km, sobre 5.000 o 6.000 metros de desnivel, no se repite recorrido, por lo que el desnivel puede variar 2.000 metros de un año a otro. Respecto a la de Almería, mucha gente se piensa que será más sencilla y creo que será más dura, en el desierto la temperatura es de 45º, pero no eres consciente del calor porque hay un 5% de humedad, de todas formas hay que beber cada 5 minutos para estar bien hidratado, en eso sí vas a estar beneficiado al correr en Almería. Allí habrá 24º y arrancas con unos 13º, el desnivel será importante y la etapa más dura será la cuarta en Velefique, es un puerto de primera categoría en La Vuelta, aunque nosotros no vamos a ir en asfalto como ellos claro. En las etapas se sale a las ocho de la mañana, por lo que solemos llegar entre la una y las tres de la tarde, depende un poco del ritmo que alcances.

¿Cómo se entrena en Asturias para una carrera de unas características tan especiales?

Es mi segundo año, nosotros contamos con biomecánico, doctores, fisio, preparador físico y nutricionista para llegar con las condiciones adecuadas. Es una carrera súper dura, entrenamos seis días a la semana, pero la única forma de prepararlo al 100% en carreras como la de Marruecos es ir allí, no hay forma de replicar ese escenario. En Marruecos la empresa nos da un navegador y se van publicando cada día los recorridos, tú tienes que ir cumpliendo los controles de paso. Eso le añade un punto de complejidad, ciclistas profesionales como 'Purito' Rodríguez lo sufren. El año pasado acabó por debajo de mí en la general, hay que saber navegar también. Nosotros procuramos reunirnos una vez al mes, el navegar es tan importante como darle al pedal en esta competición.

Será una edición muy particular por el COVID, qué nos puedes contar al respecto

Marruecos está cerrado, no dejan entrar y salir, de ahí el salto a Almería. Los protocolos aquí son tremendos, tanto para competir, como en el comedor y en el día a día de la competición, nos van a hacer hasta un test para comprobar que sabemos bien las medidas. El año pasado salíamos todos a la vez, ahora salimos por cajones para dar más espacio, vamos todos con un chip para el cronometraje.

¿Qué tipo de bici se usa?

Las bicis son de montaña y con amortiguación atrás para que la espalda sufra menos porque vamos en pistas y se lleva bici doble. Yo voy a competir con una de la marca CUBE.

Compites en el equipo Würth, ¿existe algún tipo de estrategia grupal?

Nosotros vamos 8 corredores y vamos por parejas, nos apuntamos en categoría 'Corporate', debes llevar un mínimo de 2 años en la empresa. Antes íbamos los 8 juntos pero es complicado que todos tengan el mismo nivel, así que por parejas es más sencillo.

¿Es más complicado acabar la Titan en buenas condiciones o que el Sporting juegue la promoción?

Es buena pregunta (risas). En la Titan este año son 5 días y vamos muy preparados, pero hay etapas en las que se va a sufrir, hay que gestionar el descanso, la alimentación, los esfuerzos,...El año pasado me sentó mal una barrita y estuve unas horas K.O., al final logré sacar adelante la etapa. Respecto al Sporting, no me atrevo a pronunciarme mucho (risas), llevamos 2 partidos en los que nos están empezando a entrar un poco las dudas, pero seguro que al final de temporada va a salir todo bien.

