Pablo Pérez: «Se refuerza la teoría de que se puede contar con Mareo»

La Voz de Asturias D.A.

27/10/2020 13:23 h

Con el Real Sporting de Gijón preparando la visita a la AD Alcorcón, ha sido Pablo Pérez, de pasado en las filas alfareras, el encargado de repasar la actualidad rojiblanca en la sala de prensa de Mareo. Estas fueron las declaraciones del atacante canterano:

Poco minutos

"Acabo de salir de una lesión complicada de rodilla y hay que tener precaución. No queda otra que entrenar y esforzarse, es una situación que ya he vivido con otros entrenadores y sé como se da la vuelta a la situación, haciendo bien las cosas en los entrenamientos y cuando tengas la oportunidad de salir, estar preparado para demostrar que puedes estar ahí"

Margen de crecimiento

"Por supuesto que hay margen de crecimiento. Hay chavales muy jóvenes, con mucha ilusión y que saben lo que es el Sporting. Todos tenemos mucha ilusión con esta temporada, hay que ir partido a partido, que es lo que nos da de comer, y que el esfuerzo no se negocie, que es lo que estamos haciendo hasta ahora"

Posición en el campo

"Si no recuerdo mal, con Abelardo jugaba de volante en un 4-3-3, el año del ascenso jugábamos 4-4-2 y jugaba arriba con Castro o con Guerrero. En el Alcorcón jugué de media punta. Con Paco Herrera jugué más en banda o de media punta. Con Baraja acabé jugando de media punta. Con Djukic en banda derecha y con José Alberto, en la izquierda, de segundo punta e incluso en algún partido de Copa, de delantero centro. Yo estoy para jugar donde me ponga el entrenador e intentar hacerlo lo mejor posible. Estamos todos a disposición del míster y cuando salgamos intentar hacerlo lo mejor posible"

Falta de confianza

"Estoy para trabajar, entrenar, dar el máximo de mi y cuando el entrenador esté convencido de ponerme, rendir y ayudar al equipo, que es lo que hacemos todos y lo que me ha llevado hasta aquí. Es verdad que en alguna ocasión es poco frustrante cuando con un entrenador te ganas un poco su confianza y viene otro y hay que empezar de cero, pero es lo que tenemos que hacer. Somos profesionales y yo estoy encantado de estar en mi casa y de esta temporada que estamos haciendo que es muy buena e ilusionante para todos"

"No he hablado de mi rol con Gallego. Esto acaba de empezar, hay tiempo para todos, tenemos que entrenar y pelear. Nadie me ha regalado ningún minuto aquí, yo me lo he ganado, lo he peleado y es lo que voy a seguir haciendo. Estoy encantando con la dinámica del equipo, por como van este año las cosas"

La cantera

"Es verdad que hay muchos jugadores de la cantera y es una alegría para todos por la energía que transmiten, la juventud, el desparpajo... y eso refuerza más la teoría de que se puede contar con Mareo. Desde aquí envío mucho ánimo a Fernando Somolinos"

Remontada

"Es muy importante, siempre te da mucha moral. La segunda parte fue muy buena y nos da mucha confianza"

El Alcorcón

"Tienen algún partido menos, conocen muy bien la categoría y es un equipo al que es muy complicado hacerle daño en su casa. Siempre es un placer volver a Santo Domingo, estuve muy feliz allí y tengo gente de la que guardo mucho cariño y ellos a mí".

Nota para el inicio de temporada

"Veo al equipo muy bien, el entrenador tiene las ideas claras, que es muy importante. Pongo muy buena nota pero creo que hay que ponerla a final de temporada, que es cuando se ven las cosas. Tenemos que seguir trabajando con humildad y partido a partido, que no nos creamos más que nadie y seguro que nos irán bien las cosas".

