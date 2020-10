Crónica: El Sporting va en serio y sigue en ascenso

0

La Voz de Asturias David Acebal

29/10/2020 19:21 h

Golpea y vuelve a golpear. El Real Sporting de Gijón sigue sumado triunfos. Los rojiblancos conquistaron Santo Domingo, con tantos de Djuka y Aitor. Los de Gallego, que acumularon ocasiones suficientes para haber cerrado la victoria con suficiencia, superaron al Alcorcón con dominio de balón, seguridad defensiva y un alto caudal en ataque, que pese a la tensión tras el empate, permite a los asturianos seguir una jornada más asentado en la zona de ascenso directo.

Tres cambios para que todo siga igual

Mínimos retoques en la fórmula Gallego para la cita en Santo Domingo. El técnico rojiblanco daba entrada a tres rotaciones en la foto inicial. La vuelta de Saúl al lateral zurdo, el regreso de Pedro Díaz a la sala de máquinas y la reaparición de Gaspar, esta vez acostado sobre la línea de cal izquierda del ataque.

La puesta en escena de los rojiblancos, de dominio, alta presión y cara de conjunto serio. Sin apenas tiempo para tomar el pulso, Manu García percibía la aparición de Saúl en las inmediaciones del área de Dani Jiménez, ocasión inmejorable que abortaba el meta alfarero. Sin solución de continuidad era Pedro el que probaba fortuna desde la frontal, poco después lo hacía Manu.

Los locales, rendidos al balón parado como principal argumento ofensivo, encontraban a Gorostidi en el segundo palo como autor de sus primeros acercamientos. El equipo de Mere lograba cerrar la fluidez inicial de los rojiblancos e igualaba la contienda mediado el primer tiempo. Con el duelo nivelado, los destellos de 'Magu' García, con un autopase de fantasía, mantenían la acción en la mitad del campo amarillo.

La más clara, la falló el serbio. David Fernández regalaba un balón franco a Djuka, que en el mano a mano y con Cumic totalmente solo, no era capaz de superar a Dani Jiménez. Imperdonable. Más tímidos los alfareros, en el minuto 40 llegaba la primera intervención de Mariño, tras disparo lejano de Gorostidi.

Los goles, en la segunda parte

El paso por el receso no dejó variaciones en los protagonistas, ni en el guión. Pedro abría las hostilidades, tras conducción y disparo desde el borde del área. Con el juego más atascado, Gallego movía pieza. Aitor suplía a un gris Cumic una jornada más y sumaba otro argumento al ataque. Con menor caudal y las llegadas medidas, en un balón servido de Gaspar al área, plácido para la defensa, la presión y la fe de Djuka encontraban el premio. El serbio perdona mucho, pero no siempre. Quinto gol a su cuenta particular y celebración rojiblanca.

Tocados los alfareros, se acumulaban las ocasiones y los fallos increíbles de los atacantes sportinguistas. Djuka, Aitor y Manu, perdonaban una tripleta de mano a mano con el meta Dani Jiménez, que sostenía a los de Mere. La ley no escrita, perdonar y pagar, la firmaba el venezolano Sosa, que igualaba la contienda.

El golpe no cambiaba el plan. Álvaro sobre el verde y dos puntas para perseguir el triunfo, que llegaría en una jugada con participación de toda la medular. Recupera Gragera, abre Manu, conduce Pedro y asiste a la entrada de Aitor que encontraba el gol del triunfo y hacía justicia a lo visto sobre el verde de Santo Domingo.

Ficha del partido

AD Alcorcón: Dani Jiménez; Laure, David Fernández, José Carlos, Bellvis; Hugo Fraile, Gorostidi, Reko (Víctor García min. 82), Samuel Sosa; Arribas y Juanma (Boateng min,71).

Real Sporting de Gijón: Mariño; Guille Rosas, Babin, Borja López, Saúl García; Cumic (Aitor min.56), Gragera, Pedro Díaz (Fuego min,86), Gaspar (Álvaro Vázquez min,74); Manu (Carmona min.86) y Djurdjevic (Pablo Pérez min.86).

Goles: 0-1 Djurdjevic (min.65) 1-1 Sosa (min.75) 1-2 Aitor (min.79)

Tarjetas: En los locales, Arribas (min.85). En los visitantes, Cumic (min.38).

