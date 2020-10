Gallego: «A la afición del Sporting les digo que se ilusionen y disfruten»

0

La Voz de Asturias A.V.M.

29/10/2020 19:20 h

Avance.

Declaraciones en sala de prensa del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"Más allá del resultado, me dedico a analizar el juego, el Sporting ha generado mucho fútbol y me he divertido viendo al equipo"

"Sobre los cambios, pensábamos que meter un delantero y después meter a 3 jugadores con experiencia en la categoría era lo adecuado, a veces se acierta y otras no"

"Cada semana vemos dónde mejorar nuestro modelo de juego. Todavía no hemos hecho nada, esto es muy largo"

"No hay que perder nuestro ADN de sacrificio, intensidad, solidaridad,...eso es el Sporting"

"Siempre voy a perdonar la falta de acierto, lo que quiero es tener más nuevas ocasiones de gol, como sucedió con Aitor"

"Veo a los jugadores a disposición del grupo y en crecimiento"

"Las sensaciones del partido de hoy son muy positivas. El equipo ha leído bien, ha sabido generar juego y que le generen pocas ocasiones"

"El lunes volvemos a empezar de 0"

"A la afición del Sporting les digo que disfrute, que se ilusione. Estoy encantado de eso, nosotros no nos vamos a seguir de nuestro guión"

