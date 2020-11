Manu: «Habrá que intentar subir directos para evitar problemas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

11/11/2020 15:54 h

Concentrado con la Selección española sub21, Manu García es el protagonista ausente del Real Sporting de Gijón. Mientras prepara su próximo compromiso internacional, el futbolista rojiblanco era entrevistado en los micrófonos de Radio Marca Asturias. Estas fueron sus declaraciones más destacadas:

Escucha aquí a Manu García

Desde el minuto 42*

"Contento por estar otra vez aquí con los compañeros. Es una alegría volver a verles, echar un buen rato, disfrutar de su compañía y de estar con la Selección, que es un premio"

"El año pasado cuando estuve viniendo a las convocatorias coincidió también con una buena etapa del equipo, que estábamos jugando mejor al fútbol y eso me ayuda. Este año es parecido, hemos arrancado bien, con resultados, haciendo un fútbol más bonito y eso me ayuda a mí a brillar, como a todos nos está ayudando a hacer una temporada muy buena. Lo siento así. Lo mismo con el míster, sin la ayuda de todos es imposible"

"Esta semana espero seguir disfrutando, aprendiendo, intentar aprovechar oportunidades y ganarme en los entrenamientos minutos en los partidos. A partir de ahí, disfrutar y seguir sumando experiencias que es lo más bonito"

"Tengo la suerte de estar en España y estamos planeando el viaje de vuelta lo antes posible. Con este follón de PCRs y demás es complicado. Tendré que pasar las pruebas lo antes posible para unirme al grupo, pero lo arreglaremos bien para llegar en mejores condiciones y si el míster lo decide estar al cien por cien para Mallorca"

"Jugar el Europeo es un sueño, no tuve la suerte de hacerlo en categorías inferiores. Son palabras mayores, sería muy bonito, así que a seguir trabajando y seguir creciendo. Lo importante al final es hacerlo bien con el Sporting"

"No sé qué pasaría en caso de play-off. Es una cosa de locos que en Segunda división no se hagan parones con las selecciones y que coincida un campeonato así con la liga. Ya no solo por nosotros, que hay más jugadores con opciones de estar, si no también por otros clubes que tienen gente que estará en el Europeo. Así que habrá que intentar estar arriba y ascender directos para evitarnos ningún problema. Lo bonito sería eso, pero hay que estar muy tranquilos, no volverse locos, vamos a ir viendo hasta dónde nos llegamos. Lo decimos desde principio de temporada y no hay que cambiar, se ha visto que el equipo puede competir y es lo más importante"

"No nos ha sorprendido el inicio de temporada. En pretemporada lo veíamos, que somos un grupo muy bueno. El año pasado éramos un grupo de gente nueva, pero de la casa y no es todo tan sencillo, las cosas cuestan. En un año que nos valió para aprender mucho, que lo pasamos muy mal, porque al final al ser de casa lo sufrimos más cuando las cosas no van bien. Aprender de esos momentos te hace ahora intentar no dejar escapar un buen inicio de liga e intentar seguir sumando todos. Al final es eso, remar todos en la última dirección y ver hasta dónde no da para llegar"

"El partido del lunes lo veré con tensión, en la habitación. Seguro que se hará un buen partido y espero que no se nos escapen los puntos".

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad