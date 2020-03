Beatriz Rico y su vídeo sobre «esos días del mes»

0

Redacción 09/03/2020 11:42 h

La actriz asturiana Beatriz Rico ha decidido publicar en su cuenta personal tanto de Twitter como de Instagram un vídeo de un minuto donde muestra como en «esos días del mes», así los llama Rico, pasa por todos los estados habidos y por haber. «Cuando estoy en ‘esos días del mes’ en los que quiero llorar, saltar, abrazar cachorros y destruir el mundo», así ha querido introducir la grabación en ambas redes sociales. En ella, se puede ver a la actriz riéndose, cantando la famosa canción de Queen «I want to break free» a pleno pulmón, o regañando a su gato como si de su hijo se tratara.

La actriz ha tirado de humor para mostrar sus llantos, sus ganas de deporte momentáneas, su hambre de dulces, sus risas... y todas las facetas de la asturiana. El vídeo cuenta con más de 3.500 reproducciones en Twitter y 600 en Instagram, junto a decenas de comentarios, donde aparecen muchos emoticonos de caritas llorando de la risa, pero también de gente que lo comprende. «Qué cúmulo de emociones en un solo día, pero pasa, tranquila», «Yo lo veo bien, la verdad. Lo de destruir el mundo, me refiero» o «Lo que viene siendo un lunes», son algunos de los mensajes que sus seguidores han querido dejarle en las redes sociales.

También hay quien aplaude su sentido del humor: «Anda que después de ver el buen humor que tienes siendo lunes como no quererte, en fin, me tienes conquistado, eres una grande», «Que nunca falte el buen humor». Incluso una usuaria que aplaude la canción escogida en el vídeo: «Me Encanta cómo reflejas la estupidez de muchos imbéciles que recurren clásico dicho ‘está en esos días’ con la canción de Queen I want to break free, (quiero ser libre). Buen aporte».