Paula Echevarría explota: ¿los paparazzis no cumplen el confinamiento?

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 02/04/2020 20:35 h

Desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo los paseos o salidas por ocio se han terminado. Las únicas salidas justificadas son para salir a trabajar, acudir a la farmacia o a hacer la compra al lugar más próximo al domicilio, sin embargo, aún hay gente que se salta las normas, o las pretende disfrazar a su manera. La actriz Paula Echevarría ha querido denunciar, a través de sus redes sociales, una situación similar.

Mientras iba en su coche decidió parar para grabar a quien, según ella explica, le estaba siguiendo en otro vehículo. «¿Veis ese coche? Pues me está siguiendo mientras salgo a hacer unos recados. Entonces yo me pregunto si aquí el confinamiento es solo para algunos o para todos, porque yo creo que cotillear la vida de los demás no es de primera necesidad, es lo que creo, así que un poquito de respeto, espero que por lo menos no se baje del coche y no se me acerque», narraba la asturiana.

En estos vídeos Echevarría mencionaba las cuentas oficiales de la Policía Local madrileña y la Policía Nacional, invitándoles así a que tomasen nota de la supuesta infracción que esta persona cometía. Esta es una más de las historias que durante estos días de confinamiento, ya que en sus redes comparte los planes que realiza junto a su pareja o su hija durante estos días, mientras están en casa.

Pero esta no es la primera polémica que la actriz vive con respecto al coronavirus, y es que hace unas semanas se sometió a un tratamiento para ponerle freno a cualquier posibilidad de contagio con el Covid-19 poniendo a tono su organismo. Fue también en sus redes sociales donde nació la polémica, y es que la asturiana decidió compartir el momento en el que se sometía a una hemoterapia y sueroterapia con vitamina C y ozono, con la que buscaba aumentar sus defensas y su capacidad de resistencia.

A pesar de sus explicaciones, fueron muchos los que cargaron contra ella asegurando que la actitud de la asturiana es totalmente inadecuada. «Pau, ¿cómo se lo pido a mi médico de la sanidad pública? ¿o cómo siempre es un tratamiento exclusivo?», preguntaba un usuario. «Eres superficial hasta en los momentos menos oportunos», o «por la poca empatía demostrada y encima invitando a todo lo contrario recomendado por las autoridades. Unfollow», son algunos de todos los comentarios que pueden leerse en su publicación.