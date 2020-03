Los famosos asturianos se quedan en casa

0

14/03/2020

El brote de coronavirus está sacando las caras más extremas del ser humano. Las mejores acciones, como ayudar en la compra de alimentos a vecinos, pero también las peores, gente que sale a las calles igualmente, como si esta «batalla» no fuera con ellos. En medio de esta pandemia, el hashtag #YomeQuedoenCasa está movilizando a miles de personas en toda España, que optan por vivir los próximos días en casa, sin salir, para frenar la curva del brote. Muchos famosos asturianos, de diversas modalidades, se han sumado a esta campaña y se quedan en casa.

[[@instagram::https://www.instagram.com/p/B9sYj_lovBD/]]

Deportistas como David Villa grababan un vídeo que compartía el Gobierno del Principado en su cuenta de Twitter, donde el ex futbolista apelaba a la prudencia, «escuchando a las autoridades sanitarias y no traspasar los límites». Además, coincidía con otro deportista, el asturiano Fernando Alonso, pidiendo que «regalemos salud, que es lo más importante». Además, el piloto publicaba una imagen en su cuenta de Instagram donde se podía ver cómo aprovecharía el tiempo en hobbies: dibujar.

El tenista Pablo Carreño también publicaba una imagen, en su historia de Instagram donde se podían ver varios aparatos de gimnasia para realizar en casa. También Luis Enrique mandaba un mensaje contundente en forma de vídeo: «Por todas y por todos, quédate en casa». También el capitán de la selección española de balonmano, el asturiano Raúl Entrerríos, publicaba un vídeo haciendo piña: «Toca dar un paso al frente. Juntos podemos ganar este partido?».

Para evitar contagios por #coronavirus, David Villa se queda en casa#YoMeQuedoEnCasa para #FrenarLaCurva

Juntos, vamos a conseguirlo‼️ pic.twitter.com/zgrlKgH03K — Gobierno de Asturias (@GobAsturias) March 14, 2020

Minerva Piquero, la exchica del tiempo, subía también una imagen de su hijo, con un dibujo realizado sobre su torso y abdomen de una especie de dragón, junto al texto: «Tardes creativas con mi hijo #YomeQuedoenCasa». La actriz Paula Prendes, por su parte, recordaba que esta noche es la gran final de Prodigios, en TVE, dice que es «el mejor antídoto para calmar nuestros espíritus alterados», junto al hashtag. La también actriz y tocaya de Prendes, Paula Echevarría, publicaba en su Instagram varias imágenes con el texto: «No estamos de vacaciones, estamos viviendo una situación muy compleja... parece una película de ciencia ficción, pero no lo es, ¡es nuestra realidad! Cada uno tenemos nuestra responsabilidad... No vamos a poder salir de esto si no tomamos conciencia de la importancia que tiene quedarse en casa...».

Además, el domingo los asturianos pueden disfrutar de una especie de concierto en acústico del grupo asturiano de moda: Marlon. Los asturianos organizarán un directo en su Instagram para «hacer más amena» esta situación, donde tocarán varios temas en acústico. Julia Nakamatsu, la, desde septiembre, mujer del cantante Melendi, subía a su historia de Instagram, una imagen donde compartía también el #YomeQuedoenCasa. El también cantante Víctor Manuel, publicaba en su Instagram un «buen plan para ver desde casa»: la participación del asturiano en el programa Seguridad Vial, en la 1 de TVE.

Otros, como Antonio Lobato, publicaba en su cuenta un vídeo donde se le podía ver en casa, pero «tratando de mantener la forma», mientras hacía ejercicios de todo tipo en el jardín. «Ahora me doy cuenta del valor que tienen las cosas», comentaba. El chef Marcos Morán apelaba a la valentía de quedarse en casa estos días: «Hay que quedarse en casa, asumir los errores si alguno los ha cometido y ponerse en cuarentena voluntaria si es necesario. Pensar en nuestros hijos, padres, abuelos... hacernos fuertes porque esto pasará y después tocará remar, y va a ser contracorriente como casi siempre. Toca ser valientes y esconderse. Así de fácil. Y toca sobre todo ser buenas personas y pensar en los demás. Ya habrá momento para ponernos a parir unos a otros».