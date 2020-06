Barbón muestra las habitaciones de su «casa» durante el estado de alarma

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias la voz

redacción 21/06/2020 18:31 h

El presidente del Principado, Adrián Barbón, tomó la decisión con el inicio del estado de alarma de confinarse en el apartamento emplazado en la sede de Presidencia, donde ha pasado casi 100 días. El lavianés abandonó su vivienda para confinarse en solitario y evitar el posible contagio de personas de su entorno durante estos meses. Con la llegada de la «nueva normalidad», hoy domingo 21 de junio, Barbón pone fin a su particular excepción. «Con la ‘nueva normalidad’ pongo final a una etapa también excepcional en mi vida, viviendo en la Presidencia del Principado», escribía el presidente en su muro de Facebook. Un mensaje que se ha hecho viral, dando categoría de influencer al presidente.

Con el fin del estado de alarma, Adrián Barbón vuelve a su casa en Laviana, no sin antes mostrar su gratitud por el apoyo y el amor que le han brindado en su estancia en la capital asturiana: «En Oviedo me he sentido muy apoyado y querido, así que vaya por delante mi gratitud». El post va acompañado de una serie de imágenes donde puede verse cómo era el apartamento donde ha vivido durante la pandemia.

«Lo cierto es que quise quedarme en Presidencia para estar al pie del cañón, durante el tiempo que se prolongara el Estado de Alarma», explica en la publicación. Por ello, y una vez terminada esta etapa, ha querido mostrar a los asturianos cómo han sido las habitaciones de la «casa» que le ha acogido durante la crisis sanitaria. «Son rincones que, todos estos meses, he conocido mejor. Y que hoy, último día del Estado de Alarma, quiero compartir con vosotros y vosotras porque en Presidencia del Principado nunca me he sentido sólo. Siempre he sentido vuestro cariño y apoyo. Gracias, de corazón, por estar siempre ahí», cuenta.

Entre las salas mostradas, están la habitación, la cocina, su despacho o la sala del Consejo de Gobierno. También ha mostrado la sala de sofás y del espacio para videoconferencias, un lugar este último que asegura «ha venido para quedarse». Y ha querido cerrar su mensaje con un mensaje de alerta en esta «nueva normalidad»: «NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA». La publicación se ha hecho viral con casi 2.900 reacciones y más de 700 comentarios.

Entre esos mensajes, la mayoría mostraban la gratitud al presidente por cómo ha gestionado la situación excepcional. «Muchas gracias Adrián por todo lo que hiciste para proteger la salud de todos los asturianos», «Muchos asturianos nos sentimos muy orgullosos de tenerte como Presidente y muy agradecidos por tu gestión durante esta crisis sanitaria», o «Sigue con esta trayectoria humilde e intachable y serás nuestro presidente más cercano y querido», son algunos de ellos.

Ante el aluvión de respuestas, Barbón ha querido comentar también su propia publicación asegurando que trata de responder la mayoría de los mesanjes que recibe. «Buenas, a quiénes me escribís mensajes y os preguntáis si los leo, os aseguro que sí, intento leerlos todos. No siempre lo consigo, por el propio ritmo del trabajo, pero gusta leeros y tener muy presentes las cosas que me decís y planteáis. Por supuesto, muchas, muchas gracias por vuestros mensajes de cariño. Me llegan muy dentro, os lo aseguro».