Villa regresa al Paraíso

redacción 04/07/2020 17:56 h

Uno de los viajes que más se están llevando a cabo con la llegada de la nueva normalidad es el de visitar a familiares en otras comunidades autónomas o volver a la ciudad natal. Y es que hace casi cuatro meses que muchos ciudadanos no se encuentran con sus seres queridos debido a vivir en diferentes provincias. El futbolista David Villa se suma a otros paisanos suyos que ya han venido a la tierrina, como es el caso de Lara Álvarez. El langreano pasó el confinamiento en su chalet de Madrid, junto a su familia, pero ha llegado el momento de volver a casa.

Tal y como él mismo ha publicado en su cuenta personal de Twitter, ya se encuentra por el Paraíso. No se sabe qué día llegó a Asturias, el ex futbolista, pero sí que ha sido de cara a este fin de semana. Ayer posteaba en su Instagram la primera imagen donde podía verse Gijón de fondo, y aseguraba acabar de realizar sus kilómetros mañaneros con vistas al mar. Villa ha cambiado su gimnasio personal de su casa en Pozuelo de Alarcón por un paseo marítimo con vistas interminables hacia el horizonte.

Las reacciones a su presencia en el Principado no han tardado en llegar. El piragüista asturiano Javier Hernanz aprovechaba la primera fotografía de Villa para mostrar su aprobación a que el asturiano ya se encuentre por la zona. «Vamos!!», era el mensaje dejado por el palista. El también compañero de profesión, Alberto Lora, actualmente en el Marino de Luanco, también quiso dejarle un mensaje en Instagram: «Mucho mejor correr por Gijón q por Madrid eh...». «Mejor cuidad en España», «Esto sí que me da mucha envidia» o «David, nada más que decir, soy de Valencia con sangre de Pola de Lena.... Ídolo» son algunos de los mensajes que sus fans han dejado en la publicación.

Además, no son pocas las respuestas donde los seguidores y amantes del fútbol le piden a gritos que vuelva a calzarse las botas y salir al terreno de juego. Algunos lo imaginan de rojiblanco de nuevo -sin aclarar si se refieren al Sporting de Gijón o al Atlético de Madrid-, otros de nuevo en el club che. Hay incluso quienes le ven en Valencia, pero no de corto, sino de traje y a los mandos del club, que actualmente no pasa por su mejor momento esta temporada. No se sabe qué le deparará el futuro al asturiano, pero por el momento parece que solo piensa en disfrutar de Asturias.