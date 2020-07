Lucía Rivera tras perder su maleta Louis Vuitton: «Es lo peor que me ha pasado en todo el año»

0

redacción 18/07/2020 19:53 h

La modelo Lucía Rivera ha realizado una pequeña escapada durante sus vacaciones y ha sufrido un percance en el aeropuerto madrileño de Barajas Adolfo Suárez. Al llegar allí, su maleta de Louis Vuitton no ha aparecido con el resto de maletas de los pasajeros de su vuelo. La hija de Blanca Romero ha explicado su situación en sus historias de Instagram, donde ha asegurado que «es lo peor que me ha podido pasar en todo el verano y en todo el año». La joven asturiana relataba así lo ocurrido: «Supuestamente se la ha tragado la tierra con muchísima ropa dentro y ahora no existe, ha desaparecido». A pesar de asegurar haber visto cómo la maleta pasaba por la cinta de facturación, explica que desde el aeropuerto «me dicen que no la han facturado».

El disgusto de la modelo era mayúsculo ya que lamentaba tener «toda mi ropa ahí, es la maleta de Louis Vuitton. Estoy muy dolida, creo que es lo peor que me ha podido pasar en todo el verano y en todo el año». Tras horas buscando la maleta, seguía explicando que dentro de ella se encuentra «la mayoría de mi trabajo». Y aunque cuando lo contaba a sus seguidores lo hacía de una manera tranquila y amena, la realidad es que se pasó la mañana entera llorando. «Me estoy riendo pero he estado llorando toda la mañana», aseguraba.

Al parecer, la joven sufre percances cada año. Y este no podía ser menos. «Ya decía yo que estaba yendo demasiado bien. El año pasado me robaron el móvil, este año la maleta con toda mi vida ahí», explicaba. Ahora, pasadas más de 24 horas desde el suceso, por lo que las historias ya no están activas en Instagram, parece que el final ha sido feliz y la joven ha recuperado su maleta, tal y como muestra una foto colgada en su cuenta personal.