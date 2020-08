La sorprendente confesión de Blanca Romero tras publicar una foto en bikini

0

17/08/2020

La actriz Blanca Romero es una gran fan de Instagram, donde publica su día a día tanto en publicaciones como en stories (imágenes y vídeos que se comparten durante apenas 24 horas y desaparecen) para disfrute de sus más de 100.000 seguidores. La asturiana publicó hace unos días una imagen que no pasó inadvertida para los críticos de las redes sociales y que fue la causa del secreto desvelado por la modelo: «Fui bulímica de adolescente».

Romero compartió una fotografía suya en un espejo en bikini junto a la información de que había engordado unos kilos. «Puede que esta sea la última foto que suba en bikini del verano porque, como podéis ver, engordé unos kilos. Cierto es que me sientan bien, ya que estaba excesivamente delgada. Pero como aún quedan 15 días de vacaciones y no pienso parar de comer y disfrutar, ya no estaré apta para enseñar mis carnes», explicaba en el pie de foto.

Este mensaje fue interpretado por muchos internautas como dañino para muchos jóvenes y adolescentes que puedan estar sufriendo trastornos alimenticios. «Me parece vergonzoso que con todos los problemas que hay entre los jóvenes por peso, tengas valor de decir que no subirás más fotos en bikini porque has engordado», posteaba un usuario de Instagram. «Que tú digas que no estás apta para subir más fotos en bikini pesando 50 kilos me parece un poco de mal gusto», añadía otro.

Por ello, la asturiana consideró que tenía que entrar en detalles que no había mencionado jamás para zanjar el tema: «Yo fui bulímica de adolescente y lo curé en el embarazo de mi hija, que engordé 32 kilos». Además, eliminó el pie de foto de la publicación e impidió la posibilidad de comentar la publicación. Su hija, Lucía Rivera, cumple este año 22 años (nacida en 1998), edad que tenía su madre cuando la tuvo.