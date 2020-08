La apasionada declaración de amor a Pelayo Díaz

View this post on Instagram

Hoy hace 3 años que te conocí, que te ví y te amé #loveatfirstsight 💘 Todavía me acuerdo de los nervios que tenía ese día, cuando me abriste la puerta *mini paro cardíaco*, me sonreíste y automáticamente sentí que estaba en las nubes ☁️ tengo que confesarte que previamente me tomé 3 tintos de verano con mis amigos para llegar relajado y hacerme el canchero 😆 solo 2 días bastaron para que me diera cuenta de que no podía estar separado de vos. No lo dudé un segundo, me saqué otro pasaje y volví a España a por tiiii. En la vida hay que jugársela por amor y sobre todo si eso que sentís te hace bien. Y vos me hacías muy bien a la distancia, cada mensaje qué me enviabas me alegraba los días. Hoy me alegras la vida con solo una mirada, un beso, con nuestros mil códigos y con lo importante que me haces sentir. Sos lo más lindo del mundo @pelayodiaz 😍 gracias por ser tan buen compañero de vida 👯‍♂️ 🐶