La meseta del coronavirus se alarga en Asturias: ocho fallecidos más y 37 nuevos positivos

La Voz de Asturias s.d.m.

24/04/2020 22:14 h

La fase de meseta va a ser larga. No va a bajar de un día para otro. Eso decían los especialistas en Salud Pública y Epidemiología cuando comentaron, aún con la boca pequeña, que el pico máximo había pasado y que la curva comenzaba a descender. Advirtieron también de un ligero repunte cuando se comenzasen a realizar más análisis a la población, gracias a los test rápidos. Esta vez el guion parece estar cumpliéndose a la percepción. En las últimas 24 horas en Asturias, han fallecido ocho pacientes más de COVID-19 y se han registrado 37 nuevos positivos. Ambas cifras son muy similares a las registradas en las últimas jornadas. Los números totales, por tanto, siguen creciendo. El dato de fallecidos por el nuevo coronavirus es de 239 y el de casos de 2.546.

Lo que registra un descenso imparable es la presión asistencial. En las UCIS de los hospitales asturianos solo quedan 48 pacientes críticos con la enfermedad, dos menos que el día anterior. Es la cifra más bajas desde el 26 de marzo, cuando también había 48 enfermos. La diferencia es que entonces la curva crecía y ahora se encuentra en pleno retroceso. Lo mismo sucede con los ingresados en planta. Repuntó ligeramente el pasado fin de semana y desde entonces no para de descender. Ahora mismo quedan 269, 21 menos que el jueves. Es un balance muy parecido al que tenía el Principado el 28 de marzo.

Lo que no había entonces y sí ahora era un volumen importante de curaciones. Ese 28 de marzo había 76 asturianos que habían dado positivo en los análisis y que ya habían sido dados de alta, tras pasar dos evaluaciones consecutivas negativas. Hoy, nuevamente, ya son 716. Esta semana se están registrando a un ritmo de entre 20 y 30 diarias. Así lo confirma la última actualización remitida por la Consejería de Salud.

Geriátricos

La presentada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social refleja que en las residencias de ancianos asturianas, en las últimas 24 horas, se han registrado tres nuevos fallecimientos, de los que dos han sido confirmados por Salud y el tercero está pendiente. Son la mitad que ayer, jueves, y que el miércoles. El dato global de usuarios de centro geriátricos que han perdido la vida por la epidemia es de 136, lo que supone el 57% de todas las defunciones contabilizadas hasta el momento. Dos eran usuarios del centro privado Plaza Real y el otro del concertado de La Atalaya, ambos en Gijón.

El ritmo de contagios diagnosticados en usuarios ha descendido considerablemente en las últimas semanas. En las últimas horas han sido seis y el total rebasa ya los 600. Entre los profesionales ha registrado un ligero repunte con 15 positivos más y un total de 211. La parte positiva es que se han producido 16 curaciones entre los residentes, con lo que ya son 221 y 30 en profesionales, por lo que lo han superado 104.

El desconfinamiento

Asturias ya cumple dos condiciones para el desconfinamiento y se acerca en una tercera, de las cuatro que han fijado los expertos que asesoran al Gobierno para empezar la desescalada. Según un documento hecho público por Cadena SER, los epidemiólogos y expertos en salud preventiva subrayan que la desescalada para la vuelta gradual a la nueva normalidad debe comenzar cuando se cumplan cuatro parámetros.

El primero de ellos es que la zona lleve con una tasa de contagio por debajo de 1 al menos dos semanas. Esta condición la cumple ampliamente nuestra comunidad, ya que en Asturias se lleva más de dos semanas por debajo de 1, según el estudio que actualiza diariamente la Plataforma de Bioestadística y Epidemiología del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). El segundo criterio que deben cumplir las comunidades para que empiece el fin del confinamiento es que tengan libres el 50 por ciento de las camas de UCI de enfermos de COVID-19. Esta cuestión también ya la supera nuestra comunidad ya que, al inicio de la pandemia, el Servicio de Salud tenía instaladas 151 camas en la UCI y, según los últimos datos ofrecidos por la consejería, hay 48 ocupadas, lo que quiere decir que casi el 70% ya están libres.

El tercer parámetro a tener en cuenta es la tasa de incidencia que tiene que ser de 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. En este punto, Asturias aún no lo cumple pero ya se acerca junto a Extremadura y Andalucía, según el citado estudio hecho público por la Ser. Las que sí ya llegaron a ese porcentaje han sido Baleares, Canarias y Murcia. El cuarto punto que los expertos exigen para dar luz verde a iniciar el desconfinamiento es cuando la tasa de hospitalización por COVID-19 no supere el 30%. En este caso, no se tienen datos específicos.

Expertos asturianos

El comité de expertos que se encargará de preparar Asturias para la vuelta a la progresiva normalidad, por su parte, ha iniciado su trabajo. Su objetivo consistirá en diseñar una hoja de ruta que permita la apertura gradual de la vida pública, escolar, comercial en un horizonte de corto y medio plazo y siguiendo las medidas de prevención que marquen las autoridades sanitarias de los gobiernos del Principado y de España, en el ámbito de sus respectivas competencias. Así lo ha manifestado el vicepresidente del Gobierno y consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, que lidera este equipo. «Se trata de identificar las medidas necesarias para la reanudación de todas las actividades suspendidas durante el estado de alarma, definiendo la planificación de las diferentes fases, en las que la recuperación progresiva de la normalidad pueda llevarse a cabo con las máximas garantías de contención», ha subrayado.

Esta primera reunión ha servido para conocer quiénes son esos once expertos de los ámbitos de la economía, sociología, psicología, epidemiología, salud, enfermería, y tercer sector. Se trata del director general de Salud Pública, Rafael Cofiño; de los economistas Esteban Fernández Sánchez y Joaquín Lorences; la psicologa Angélica Rodríguez; los sociólogos Holm-Detlev Köhler y Jacobo Blanco; Héctor Colunga, de la asociación Mar de Niebla, como representante del tercer sector; la epidemióloga Usama Bilal Álvarez; María Jesús Rodríguez Nachón, por el personal de enfermería; como experto en seguridad Alimentaria, José Fernández Romojaro; y en políticas públicas, Eloisa del Pino. En las reuniones participarán también la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, y el director general de Movilidad y Conectividad, Jorge García.