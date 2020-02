Educación asegura que la formación sobre alumnado trans se realizará «más adelante»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias

14/02/2020 18:39 h

«Nos parecía interesante que esta actividad se realizara más adelante en cohesión con el plan de formación del profesorado». La directora general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, Paula García, ha asegurado que la unidad formativa sobre alumnado transexual cancelada en el Centro del Profesorado (CPR) de Avilés y Occidente, con tan solo 24 horas de margen, tendrá cabida dentro de esta plan de formación del profesorado que constará de dos ejes diferentes, una de coeducación y el otro de equidad e innovación. García «lamenta las molestias» causadas por la cancelación y habla de «falta de entendimiento». La versión de la Consejería de Educación no ha convencido al grupo parlamentario de Podemos, que ha pedido explicaciones. «No entenderíamos que el fomento de la inclusión de las personas trans no sea un elemento fundamental para la consejería», ha señalado. También ha reclamado la urgente necesidad de aprobar la Ley Integral Trans, para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.

La Comisión Regional de Formación Permanente del Profesorado, que es la que tendrá que dar luz verde a la unidad formativa sobre alumnado transexual se ha constituido precisamente hoy, 14 de febrero, presidida por Paula García. En este foro, además de la Dirección General de Ordenación, está integrado el Servicio de Inspección, los directores de los CPR y también organizaciones sindicales, tal y como establece el reglamento que lo regula, que data del año 2001. La directora ha indicado que ese es el marco que dará cohesión a todos los y que garantizará el un correcto acompañamiento a las necesidades del profesorado asturiano.

A Podemos Asturies las explicaciones no le parecen suficiente. Sus representantes no han entendido, por ejemplo, por qué «se aplazada sin fecha el curso sobre alumnado transexual y, sin embargo, el resto de unidades formativas se mantienen en curso o no han sido pospuestas, tales como: Uso Educativo de la Impresión 3D, Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): un enfoque práctico para una escuela inclusiva; o Gestión de prácticas de enseñanzas profesionales». Piensa que si las directrices que se van a dar son tan importantes, «afectarán a todas las formaciones en general y no únicamente a la unidad de formación en materia trans», por lo que no ha comprendido que «esta situación que parece ser un agravio comparativo». Es más, ha asegurado que no entenderían «que el fomento de la inclusión de las personas trans no sea un elemento fundamental de las líneas principales de trabajo del inminente plan de formación».

«Cancelar una charla sobre transexualidad parece más una versión política del pin parental» Susana D. Machargo Aitzole Araneta La especialista que iba a intervenir en el Centro de Profesores de Avilés defiende que la pedagogía evitaría que se repitiesen «historias de vida muy tristes por tener unos genitales que el resto de la sociedad no se espera, si eres un hombre o una mujer» La unidad sobre transexualidad organizada por un grupo de trabajo en el centro de formación del profesorado de Avilés y Occidente había conseguido una gran repercusión. Estaba prevista para un grupo reducido de docentes pero hubo que cambiar el formato y hasta buscar una ubicación más grande después de que se alcanzaran los 54 inscritos. Así que cuando 24 horas antes de la charla, Aitzole Araneta, la especialista vasca que la iba a impartir, recibió un correo anunciando su aplazamiento sin fecha, algo que le hace inferir que va a ser una cancelación definitiva, su primer sentimiento fue de sorpresa. Las explicaciones recibidas por funcionarios de la Consejería de Educación -siempre por correo- le parecen totalmente incompletas. Le dicen que están a la espera de que haya nuevas directrices de formación pero resulta que el resto de grupos de trabajo sigue en marcha y solo se ha cancelado esta actividad. Sabe que fue «una orden de arriba», por lo que ha comenzado a atar cabos. «No sé si esto es más una versión política del pin parental», lamenta. Seguir leyendo

Podemos ha recordado lo sucedido en la última Escuela de formación Rosario Acuña y considera que este tipo de acciones «ponen en duda o debilitar la lucha por los derechos de las personas trans». Ha preguntado, de hecho, a la actual directora general de Igualdad, Nuria Varela, que ha expresado su prioridad en materia de coeducación, educación para la igualdad y la diversidad, «cuál es su valoración por el aplazamiento sin fecha de la unidad formativa en materia trans y no del resto de unidades dirigidas al profesorado».