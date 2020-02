Dos horas y 56 minutos, sin trasbordo: así será el viaje de Oviedo a Madrid con la alta velocidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

23/02/2020 18:18 h

Dos horas y 56 minutos, sin ningún tipo de trasbordo. Así será el viaje en tren entre Oviedo y Madrid, cuando la alta velocidad cruce la cordillera, a través de la Variante de Pajares, algo que está previsto que suceda, si no hay nuevos contratiempos a lo largo del año 2022. Así lo ha explicado Adif, que ha señalado que los tiempos serán más competitivos y el servicio cómodo ya que, aunque la alta velocidad no llegue hasta el centro de la región, no será necesario cambiar de convoy en Campomanes, porque habrá un cambiador de ancho que permitirá continuar la circulación por la línea de cercanías.

Así lo ha aclarado Adif, a través de un comunicado remitido este mismo domingo a los medios de comunicación, después de que su presidenta, Isabel Pardo de Vera, confirmara en una visita a la región que no está previsto que la conexión por alta velocidad llegue hasta las principales ciudades asturianas: Oviedo, Gijón y Avilés. Pardo de Vera matizaba que la variante de Pajares, actualmente en su última fase de construcción, supondrá a su finalización que la conexión por alta velocidad termine en Pola de Lena. La razón que ofreció era que extender la alta velocidad supondría una inversión millonaria para un ahorro de solo diez minutos. También recordó que los estudios informativos que se habían realizado hace unos años, para buscar una solución técnica, ya tienen las declaraciones de impacto ambiental caducadas.

A raíz de estas declaraciones, el Principado señaló, por su parte, que no renuncia a que la alta velocidad llegue directamente a las principales ciudades asturianas. Así lo ha dicho también el propio presidente del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, que durante una visita a Mieres ha explicado que lo importante es «que se acabe y se abra la variante ferroviaria de Pajares de una puñetera vez», pero que no renuncia a un proyecto de extensión para que la alta velocidad pueda llegar también a las principales ciudades asturianas. No obstante, ha reconocido que esa continuidad debería sufragarse con fondos europeos «porque si no sería difícil».

La aclaración de Adif

Adif Alta Velocidad ha aclarado que, cuando se abra la Variante de Pajares, se elimine el fondo de saco de León y se complete la instalación del sistema ERTMS, «se prevé un tiempo de viaje entre Madrid y Oviedo de dos horas y 56 minutos». Este tiempo se hará efectivo sin que los viajeros tengan que hacer transbordo para realizar el viaje, ya que los trenes que circulen desde León a Asturias por la Variante de Pajares utilizarán el cambiador de ancho situado en Campomanes y se incorporarán a la red de cercanías de Asturias a la altura de Pola de Lena.

Posteriormente, Adif ha asegurado que se realizarán otras actuaciones que permitirán un nuevo ahorro de tiempo, pasando de esas dos horas y 56 minutos a las dos horas y 40 minutos. Entre esas actuaciones a futuro, ha destacado la duplicación de todo el trayecto entre Valladolid y León -con la excepción de unos cuatro kilómetro que coinciden con la zona urbana de Palencia-, con el ERTMS en servicio y con actuaciones entre Pola de Lena y Oviedo incluidas en el plan de cercanías de Asturias. Ha puesto incluso un ejemplo. La permeabilización de las vías 1 y 2 en el tramo Pola de Lena-Soto de Rey ahorraría unos 5 minutos de tiempo de viaje, «con una inversión más que razonable».

«Cosa bien distinta es hablar de estudios informativos, que no existen, con inversiones milmillonarias para no más de diez minutos de ahorro de tiempos», ha precisado Adif sobre la alternativa de extender la red de alta velocidad. «Es obligación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) dar la mayor transparencia a la gestión de los recursos públicos», ha insistido.