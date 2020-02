El sector turístico asturiano se vacuna contra el coronavirus

0

La Voz de Asturias Marcos Gutiérrez

Asturias 28/02/2020 05:00 h

El sector turístico del Principado no teme que el coronavirus chino afecte a las reservas en los establecimientos hoteleros y a las cifras de la hostelería. Ni de manera inmediata ni ante la temporada de Semana Santa, uno de los periodos clave del año. Del mismo modo, las agencias de viajes tampoco están detectando, de momento, una caída significativa de las reservas y los viajes desde la región, más allá de los destinos más directamente afectados por la enfermedad y en los que se han llevado a cabo medidas de restricción a los vuelos y el transporte.

Fernando Corral, vicepresidente de la Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea) resalta que «con la situación actual estamos tranquilos; no hay un problema aparente en lo que es la recepción de turistas ni cancelaciones». El portavoz de la patronal del sector turístico de la región considera que «la crisis del coronavirus es más mediática» que preocupante, más si cabe si tenemos en cuenta que «España tiene una de las mejores sanidades del mundo y es un país perfectamente preparado para gestionar de manera correcta este tipo de situaciones».

Más allá de que pueda haber «focos puntuales como el de Tenerife», estima que, tanto en Asturias como a nivel nacional, «la situación es perfectamente asumible con los protocolos que existen actualmente». «España ni desde el punto de vista social, ni desde el organizativo o sanitario tiene nada que ver con China», aclara.

Insiste en que «tranquilidad» es el término que define el estado de ánimo del sector turístico en la región. Un sector en el que, de momento, «no hay noticias» de cancelaciones de reservas. «Ni siquiera estamos preocupados y prevemos una Semana Santa con total normalidad», concluye.

Tranquilidad en las agencias de viajes

Si desde la patronal que mejor puede medir los réditos obtenidos gracias a las personas que entran a Asturias por turismo se está en calma, desde la que mide los de las personas que salen de la región por las mismas razones también se llama a la tranquilidad. Íñigo Fernández es el presidente de la asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (OTAVA).

Explica que el clima en el sector es de «tranquilidad y optimismo, más allá de que se hayan producido unas pocas «cancelaciones para salidas inmediatas, sobre todo con destino a Milán o Venecia». Destaca que «al final la gente toma esto como lo que es», ya que, al fin y al cabo, el coronavirus chino «es incluso menos grave que la gripe común que hemos padecido hace un mes». Considera que, incluso en zonas más afectadas por la enfermedad como las mencionadas ciudades italianas, se puede «hacer una vida normal», siguiendo las lógicas precauciones de higiene y prevención.

«De cara a Semana Santa somos optimistas. Si ahora mismo no existe un problema de contagios importante no tiene por qué haber una desbandada, siempre y cuando no se cree un miedo innecesario». Explica que en el caso de Italia, salvo en zonas como Codogno, Casapustelengo, Castiglione, d’Adda, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Somaglia, San Fiorano, Terranova dei Passerini y Vo Euganeo, se puede circular libremente y los vuelos desde y hacia España no se han visto afectados.

Buenas previsiones del turismo rural

Ana Soberón, vicepresidenta del Clúster de Turismo Rural en Asturias, cree que este segmento de alojamientos está, por su propia idiosincrasia, aún más protegido ante el efecto que el coronavirus chino pueda tener. En este sentido destaca que «de momento la gente no ha notado nada, ni retrasos en las reservas ni en lo que respecta a Semana Santa, periodo para el que el porcentaje de reservas ya es elevado».

De hecho, para la época vacacional más inmediata en el calendario «las previsiones son buenas». «Agosto y Semana Santa son periodos del año en las que la ocupación en Asturias siempre ronda el 100%». Explica y adelanta que nada conduce a pensar que este año vaya a ser diferente. Gran parte de esta tranquilidad se debe a la propia naturaleza de la oferta en la región, alejada de «alojamientos grandes, aglomeraciones ni masificación», algo que es más evidente, si cabe, «en el turismo rural».