La familia de Sheila Barrero se manifiesta:  «Quieren hacernos creer que existe el crimen perfecto»

28/02/2020

Los familiares de Sheila Barrero, la joven asesinada el 25 de enero 2004 por un tiro en la nuca en el interior de su vehículo en el Alto de la Collada, a medio camino entre la localidad leonesa de Villablino y Degaña, no se rinden. Acompañados de un centenar de personas, amigos y allegados, se ha manifestado por las calle del centro de Ovieod y ha pedido justicia para Sheila. La decisión de la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea de decretar el sobreseimiento provisional de la causa que investiga el asesinato ha sido un palo. El auto señala que «de las diligencias de instrucción practicadas no se ha podido situar al investigado, ni a ninguna otra persona en el vehículo de la joven en la mañana de su homicidio». No lo compartne. «La Fiscalía quiere hacernos creer que el crimen perfecto existe al no encontrar autor del asesinato», ha criticado Mónica Barrero, hermana de la joven, que además ha añadido que la juticia tiene delante «esa huella de residuos y la fibra encontrada en el vehículo».

La familia ha criticado el auto, asegurando que, desde su punto de vista, los únicos que se han implicado realmente en el esclarecimiento del asesinato de Sheila ha sido «la Guardia Civil, tanto la UCO como las distintas comandancias que han participado en la investigación». Sobre las críticas lanzadas por diferentes autoridades judiciales sobre los investigadores, considera que es «muy fácil echar la culpa de todo al que hace el trabajo de calle, y pretender que nada salpique a los que desde los despachos toman las decisiones. Son estos los que han fallado a Sheila». Mónica ha asegurado que ellos no quieren que «un inocente vaya a la cárcel», pero tampoco que haya «un asesino en la calle». «Una persona no puede ser inocente cuando en su mano tiene los mismos componentes químicos que la bala que acabó con la vida de Sheila», ha protestado.

La manifestación, convocada por la propia familia, ha comenzado frente al Palacio de Justicia en Oviedo y ha finalizado frente al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), donde Mónica Barrero ha leído un manifiesto. «Aquí estamos nuevamente, desgastados, dolidos, maltratados… Pero en pie, dispuestos a continuar esta lucha», ha expuesto la hermana de la víctima. Decenas de personas escuchaban en silencio el manifiesto de cinco minutos leído por la familia, para romper en respetuosos aplausos al finalizar.

La madre de Sheila también ha querido lanzar unas palabras de aliento. Ha garantizado que seguirán «luchando por ella hasta la última gota de sangre que tengamos. Nuestra voz será su voz».

Por otra parte, han anunciado que presentarán una queja formal ante la Fiscalía General del Estado contra la fiscal general de Asturias, María Esther Fernández, por «el trato que recibimos en la reunión que recientemente tuvimos con ella, en la que, además de tratarnos de forma denigrante, nos mintió y nos acusó de cosas inciertas».