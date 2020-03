Nuria Varela: «Esta debería ser la legislatura de la abolición de la prostitución»

El presidente del Principado recuerda a Lorena Dacuña, la gijonesa asesinada este año, y reclama que «no se regalen espacios a quienes niegan este tipo de crímenes». Presume de presidir un Gobierno feminista

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido de que hay que cerrar las puertas de las instituciones a quienes buscan medrar a costa de «quebrar» y «fracturar» el «amplísimo consenso» que existe a favor de la igualdad. En estos términos se ha expresado en el acto institucional celebrado en Cangas del Narcea con motivo del Día Internacional de la Mujer, al que también ha asistido el presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, y la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, entre otras autoridades.

«No se trata de negar las discrepancias ni de imponer un catecismo de género, como a veces se pretexta. Lo que no podemos hacer es conceder carta de normalidad a quienes buscan medrar a costa de quebrar el consenso a favor de la igualdad», ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico en su intervención. Barbón ha señalado que quien niega los crímenes contra las mujeres no es un «competidor político más», dado que ataca la base misma de la democracia, por lo que ha considerado que blanquear «la extrema derecha es una irresponsabilidad». El presidente asturiano, que ha tenido un recuerdo para todas las víctimas de la violencia machista, entre ellas, Lorena Dacuña, la gijonesa asesinada este año en Gijón, ha pedido que no se regalen espacios a quienes niegan este tipo de crímenes.

